Artistas gallegos como Xosé Lois Romero o Sés participarán en el próximo Quero Cantar

El área de Cultura de la Diputación de A Coruña convoca la quinta edición del certamen musical Quero Cantar, con una fórmula adaptada a las circunstancias, que contará con la presencia de figuras de la música como Sés, Ugia, Paco Cerdeira, Belem Tajes o Xosé Lois Romero.

Así, el Quero Cantar regresa después de que la pandemia impidiera que el año pasado se celebrase. El retorno se realiza con unas bases distintas que se adaptan a la actual situación. Será la quinta edición y será especial por los condicionantes que impone el coronavirus. Se opta esta vez por convocar únicamente la modalidad juvenil y el desarrollo se verá simplificado a una sola fase. Además, no se celebrará la gala final, que todos los años colgaba el “no hay entradas” en el teatro Colón.

“Consideramos que esta nova fórmula é máis acaída para a situación que estamos a vivir e garante a seguridade das rapazas e rapaces participantes. Quixemos darlle unha volta e que se achegase ao mundo da música profeional, a figuras do panorama actual galego coas que poderán traballar e aprender todas as prácticas do oficio”, apuntaba el diputado de Cultura, Xurxo Couto. Los artistas citados ejercerán como tutores.