El 092 sancionó a ocho taxistas en un solo día por no llevar mascarilla dentro del vehículo

La Policía Local llego a sancionar a cuatro taxistas a principios de semana por no lucir la mascarilla dentro de su vehículo, como es preceptivo. En el caso de un vehículo particular, no es necesario, pero en un taxi rigen normas distintas, puesto que se entiende que tarde o temprano recogerá a un cliente y si no lleva protección puede saturar el ambiente del habitáculo de aerosol con virus. La mayor parte de dichas multas fueron impuestas en parada de Cuatro Caminos, según confirmaron fuentes del 092, y el resto en paradas cercanas.

Por otro lado, las mismas fuentes señalan que antes de que se impusieran las multas se había realizado una inspección visual en la que se había comprobado que los taxistas no llevaban la mascarilla dentro del vehículo. Se pusieron en contacto con Teletaxi, que les confirmaron que habían informado a sus miembros de la normativa.

Para evitar equivocaciones, desde Teletaxi volvieron a emitir la circular. Sin embargo, cuando la Policía Local volvió a hacer acto de presencia días después, los choferes seguían sin lucir la mascarilla, y fue entonces cuando se impusieron las sanciones. Desde Teletaxi señalaron la importancia de cumplir las normativas sanitarias.