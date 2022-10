Socialistas y populares retrasan una semana la tramitación de la ley trans

El PSOE y el PP se unieron para solicitar de forma conjunta la ampliación del plazo para presentar enmiendas a la ley trans, según informaron fuentes parlamentarias. Los propios socialistas reconocían después, en rueda de prensa, que necesitan “tiempo” para trabajar en la norma.



La entrega de enmiendas a esta norma se extendió, así, hasta el próximo 26 de octubre. Sin embargo, este proceso puede seguir ampliándose semanalmente si así lo requieren las formaciones y se acepta.



El PSOE reconoció que necesita “tiempo” para trabajar en la ley trans, aunque rechazó las críticas por este retraso en la tramitación de la ley. Según señaló, esta ampliación de los plazos de enmiendas es “parte de la normalidad” en el trabajo parlamentario.



“Retrasos no. Tiempo para dedicar a la importancia que tiene este proyecto de ley, sin duda, sí”, explicó la secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, Isaura Leal.



Según indicó, los proyectos de ley que entran en el Congreso lo hacen con la intención de que puedan “ser mejorados” y salir “en unas condiciones mejores”. Sin embargo, insistió en que el PSOE “no está en el tiempo de definir los contenidos de unas posibles enmiendas”, sino que pretenden “seguir hablando con todos los grupos parlamentarios”.



Además, para Leal, el tiempo de tramitación que está llevando la norma “es muy escaso” en relación al que habitualmente llevan los textos que se trabajan en el Congreso. De hecho, recordó que el debate a la totalidad de la ley se produjo “hace doce días”.

Montero se dejará la piel



La ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó ayer como “una mala noticia” el que “PSOE y PP decidieran retrasar la tramitación de la ley trans. Así lo señaló en una publicación en redes sociales.



Montero acusó al PSOE de retrasar la posibilidad de que la ley se apruebe antes de final de año y, por tanto, de “poner dificultades a la tramitación” de una norma que se pactó –ha recalcó– en el seno del Gobierno de coalición.



La ministra advirtió de que se van a “dejar la piel” para que esta ley se apruebe antes de que concluya 2022.

Montero, en declaraciones a los periodistas en el Senado, no aclaró si ayer había hablado con sus socios y se limitó a señalar que están en contacto “permanente” con ellos y que lo importante es no hacer esperar más a los colectivos trans y Lgtbi, y que todos se sumen al compromiso de aprobar esta ley antes de final de año y que se haga “sin transfobia y sin un solo recorte de derechos” respecto de lo pactado dentro del Ejecutivo.



Al acuerdo del Ejecutivo se refirió también la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell y citó al expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, para recordar que este tipo de leyes “dan inmediatamente felicidad a la gente”.



La delegada del Gobierno declaró que cuando “no se cumplen las expectativas” con estas normas, “la gente se queda más desprotegida”.

Baja de militancia socialista

La exdiputada de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, primera transexual que ocupó ese puesto en España, solicitó ayer la baja de militancia del PSOE como protesta por la “maniobra de ampliar plazos” que planea el PSOE en la tramitación de la ley trans con el “amago de más recortes” en la norma.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a Antonelli que reconsiderase su baja. Rodríguez Zapatero también aseguró que entendía la indignación de Antonelli debido a que se trata de “temas muy emotivos que tocan directamente a personas que han sufrido mucho”.

La Plataforma Trans anunció, además, el “bloqueo” a la ley trans que, en su opinión, está llevando a cabo el PSOE, y por lo que decidió declararle partido non grato para el colectivo Lgtbiq e instó a los socialistas “a no hacer alarde de hipocresía y no acudir a ningún evento del colectivo”, incluida la celebración del Orgullo.