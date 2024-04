Mónica García aboga por cambios estructurales en la Atención Primaria: "Esto no va de cheques"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha considerado que la mejora de la Atención Primaria "no va de cheques", sino que pasa más por hacer cambios estructurales, y ha garantizado estar trabajando "codo con codo" con las comunidades para acreditar más plazas de Medicina de Familia.



Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas en la jornada convocada en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) por el Foro de Atención Primaria con Motivo del Día de la Atención Primaria, en la que las organizaciones que componen este nivel asistencial han abogado por una "necesaria e imprescindible aproximación" con las facultades de Medicina.



"Tenemos que pensar en global y planificar qué es lo que queremos hacer con nuestra Atención Primaria en un futuro porque si la perdemos, perdemos el corazón del sistema", ha enfatizado la ministra.



Desde su ministerio quieren que "vuelva a ser un lugar atractivo para que los estudiantes la elijan para hacer su residencia" y para que cuando la acaben "se puedan quedar", pero para eso hacen falta medidas "para retener todo este talento que se nos está escapando".



Medidas que pasan por mejorar las condiciones laborales, así que Sanidad celebrará cualquiera que "vaya en esa dirección", como el incentivo de 500 euros que la Comunidad de Madrid anunció este jueves para los centros de salud de difícil cobertura.



Pero Mónica García cree que hacen falta "medidas realmente estructurales que llevan mucho tiempo sin hacerse". "Esto no va de extender cheques, esto va de mejorar las condiciones, un médico de Atención Primaria no puede ver 40, 50 y 60 pacientes", ha censurado.



"Necesitan tiempo para ver a los pacientes, para ir a los domicilios, para cuidar a los pacientes crónicos y pluripatológicos, para ejercer la medicina que han estudiado. Y eso es lo que las administraciones tienen que velar por ello", ha añadido.



De momento, y tal como acordaron en uno de los últimos Consejos Interterritoriales, el ministerio sigue "trabajando codo con codo" para acreditar más plazas, "siempre conservando la calidad de la formación de nuestros futuros residentes", y "por supuesto va a tener toda la flexibilidad y todo el apoyo para que así sea".



Por último, la ministra ha valorado el proceso de adjudicación de plazas MIR estos días, que se está celebrando con "toda normalidad", y ha mostrado su "gran orgullo" de la incorporación de nuevos residentes al Sistema Nacional de Salud (SNS)

Durante la jornada, el Foro de AP ha reivindicado el momento actual, que coincide con el periodo de elección de plazas MIR entre los recién egresados, para "apostar por la Atención Primaria" como eje clave del SNS.



Por organizaciones, Andrés Real, vocal de Atención Primaria del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), ha señalado que como eje vertebrador del sistema sanitario "no puede quedarse atrás en la universidad"; sin embargo, aún existen facultades que no incluyen la visión de la Medicina Familiar y Comunitaria y la Pediatría de Atención Primaria en el currículum académico.



Mar Martínez, vocal de atención primaria urbana de la Organización Médica Colegial de España (OMC), ha apelado a la necesidad de hacer una revisión del actual modelo organizativo "para hacerla más eficiente y así, asegurar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud."



"Es primordial adaptar la organización y los modelos de gestión de la AP a la realidad social actual, con el objetivo de garantizar una visión salutogénica y una atención integral a lo largo de la vida de nuestros pacientes, con la integración efectiva con otros servicios de salud y sociales", ha apostillado Remedios Martín, presidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC).



El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), José Polo, ha criticado que la formación sobre Medicina de Familia en la universidad "es mínima" y muchas facultades públicas de Medicina no incluyen la asignatura en sus planes de estudio del grado. "Para que sea una especialidad elegida por los futuros MIR, tiene que ser conocida", ha subrayado.



"El corazón de la atención médica sigue latiendo en la Medicina de Familia. Somos los guardianes de la salud integral, los compañeros de confianza en el viaje hacia el bienestar", ha argumentado Pilar Rodríguez, presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).



Pedro Gorrotxategi, presidente de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), ha lamentado que muchas facultades no cuentan con profesionales de Atención Primaria como docentes en la asignatura de Pediatría, aspecto que hay que "mejorar en el menor tiempo posible".



Desde la Secretaría Técnica de Atención Primaria de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Ana Giménez ha puntualizado que la "crisis severa" de este nivel asistencial se debe a "la falta de facultativos dispuestos a trabajar". "Es urgente que las administraciones sanitarias apuesten decididamente por ella y con una importante inversión económica con el fin de mejorar las condiciones laborales y retributivas", ha afirmado.



Para Cristóbal Coronel, presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP), se han "perdido" otros cinco años desde que se publicó en el BOE el Marco Estratégico para la Atención Primaria, y "no solo no se han implementado las medidas consideradas urgentes, sino que ni siquiera aquellas que no suponen coste alguno".