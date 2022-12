La última sesión del año se cierra entre acusaciones y con polémica por la situación política que vive Sada

La última sesión del año en el Ayuntamiento de Sada, la segunda presidida por María Nogareda, se celebró en medio de un cruce de acusaciones, con polémica como las dos anteriores y, desde la oposición, tanto Sadamaioría como el BNG advirtieron de la insólita situación que, dos meses después de la censura, vive Sada.



Así, los nacionalistas denunciaron que, después del debate en O Hórreo de una proposición no de ley del BNG para que la Xunta declarase el pleno del 18 de noviembre como un acto de transfuguismo –rechazada por el PP– la portavoz del Grupo Popular en Sada, comentó lo ocurrido en Santiago: “No fue aprobada. Que consigan registrarla en el Parlamento no significa que sea un éxito político”, declaró la edil incidiendo en que “nos ha llegado, por la prisa de llevar al Parlamento la proposición, nos han comunicado, pero aun tenemos una segunda oportunidad de alegar...”, lo que para los nacionalistas confirma las reticencias del PP "para condear a moción de censura, e que o comunicado público do Partido Popular de anuncio da expulsión foi realizado apresuradamente a raíz da iniciativa do BNG 'por la prisa de llevar al Parlamento”.



Asimismo, los nacionalitas denunciaron que en este pleno, los portavoces de PP. PSOE y AAVV "seguiron a falar en nome dos seus partidos de procedencia, a alcaldesa concedía turno sde palabra a PP e PSOE e as votación fixéronse no nome deses grupos políticos". Una situación que, para el BNG, supone un "escándalo", cuando transcurrieron "dous meses desde a presentación do escrito da moción" y cuando "PP e PSOE sigan a decir públicamente que están expulsados".



Por su parte, desde Sadamaioría denunciaron que el pleno aprobase, sin los informes pertinentes, que la edil del PSOE María Pardo cobre 1,9 nóminas del erario público.







"Sadamaioría expresou o rexeitamento a tal posibilidade baseándose, amais de na absoluta falta de ética amosada polas dúas representantes públicas, polo feito de que nin na proposta nin no propio expediente constaba informe de secretaria e/ou intervención que acreditasen o axuste de dita proposta ao artigo 7 da Lei 53/1984, de 26 de decembro, de Incompatibilidades do Persoal ao Servizo das Administracións Públicas, de aplicación ao caso, ao tratarse de duas actividades públicas".



"A chapuza legal da proposta aprobada queda acreditada amais polo erro de remitir a artigos da lei de incompatibilidades para actividades privadas, cando Maria Pardo vai compatibilizar duas actividades públicas", indicaron los de Benito Portela que, teniendo en cuenta las circunstancias, solicitaron informes de Secretaría e Intervención en relación con la adecuación legal de la propuesta y, a la espera de ambos escritos, que el asunto se retirase del orden del día.