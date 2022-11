El PP, el PSOE y Alternativa dos Veciños desautorizan a sus concejales por la moción de censura de Sada

Los cinco ediles del PP y los dos del PSOE en el Ayuntamiento de Sada se unieron a los de Alternativa dos Veciños –integrantes del tripartito municipal tras el acuerdo alcanzado en 2019– para censurar al alcalde, Benito Portela, de Sadamaioría. Una maniobra que desautorizan las direcciones de los tres partidos implicados y que, de acuerdo con las conversaciones mantenidas hasta el momento, convertiría a María Nogareda, de AV –la candidatura menos votada hace cuatro años– en la nueva alcaldesa de Sada.

Los promotores de la moción aseguran que "como responsables políticos que fomos elixidos polos veciños" se ven "na obriga" de dar este paso, a solo unos meses de las elecciones municipales, por una serie de cuestiones que resumen en cuatro, partiendo de la "reiterada falta de transparencia negándose a facilitar a información que lle solicitamos para cumprir coas nosas obrigas como concelleiros da corporación" y la "falta de control e esixencia coas empresas contratistas que non cumpren o establecido e non executan correctamente as obras" en Sada. Además, acusan al alcalde de "non impulsar licitacións importantes que suporían un aforro de tempo e cartos para o Concello de Sada".

Ángel García Seoane (Fundador de Alternativa): “Os que pretenden servirse dun cargo para beneficio persoal non teñen cabida”. Xulio Ferreiro (Exalcalde de A Coruña): “Indigna manobra contra Benito Portela e Sadamaioría”. Evaristo Ben (Secretario General del PP coruñés): “El PP trabaja ya en el futuro de Saday prueba de ello es la nueva gestora local”.

Unas cuestiones que consideran "gravemente censurables", más aún cuando llevan "meses insistindo en cambiar o rumbo", que los llevan a "tomar medidas para evitar que se continúe con esta situación de bloqueo e desidia institucional e poder dar saída a asuntos importantes e urxentes", indicaron los nueve ediles en un comunicado al que no tardaron en responder las cúpulas provinciales del Partido Popular y del PSOE, lo mismo que la Comisión Permanente de Alternativa dos Veciños, que acordó abrir expediente disciplinario y suspender de militancia cautelarmente a los dos ediles que promovieron la moción contra Portela.

Desde el BNG, que con Sadamaioría y Alternativa dos Veciños conformó la coalición progresista en 2019, instaron a las organizaciones implicadas a que "con carácter inmediato", declaren tránsfugas a sus representantes como "único xeito verificábel de constatar a súa oposición á moción de censura" anunciada en Sada.



También la Marea Atlántica mostraron "o noso apoio" a Sadamaioría y a Portela. En su opinión, "o que se anuncia é un atropelo antidemocrático e una mostra das peores prácticas políticas", por lo que instan a las direcciones de PP, PSOE y AV a evitarlo.

Soraya Salorio Porral, María José García Freire, José Luis Tellado Villares, José Luis García Pazos y Sergio García López (Partido Popular); María Pardo Fafián y Ramiro Blanco Montero (PSOE), y María Nogareda Marzoa y Breogán Blanco González (Alternativa dos Veciños) son los firmantes de la moción de censura que desautorizan sus respectivas organizaciones que, aunque en distintos términos, expresaron su rechazo a una operación que se produce a medio año de la cita con las urnas de 2023.