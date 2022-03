Que vuelva la cordura

El portavoz de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández, que ha demostrado gran capacidad de convocatoria durante los días de la protesta de miles de camioneros autónomos, mostró su mejor cara negociadora este domingo en unas declaraciones a TVE, reclamando una nueva entrevista con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras el encuentro fallido del viernes pasado.



Ahora sólo quiere garantías de que los camioneros puedan trabajar con unos contratos que le aseguren una rentabilidad mínima. Y sólo de forma transitoria, hasta que pueda modificarse la Ley del Transporte. Eso ya es entrar en razón, después de haber subestimado (“limosnas”, llegó a decir) los acuerdos de la ministra con el mayoritario Comité Nacional del Transporte por Carretera.



Falta desconvocar los paros que se vienen llevando a cabo durante los últimos quince días y que se mantuvieron después de dichos acuerdos con las asociaciones representadas en el CNTC. Lo sensato ahora es el llamamiento del presidente del Gobierno, que ha pedido a los huelguistas que se lean los mencionados acuerdos y vuelvan a trabajar. Y lo insensato es seguir bloqueando la cadena de distribución de productos.



Me equivoqué en mi anterior artículo al anunciar la fumata blanca en el encuentro de la ministra con los lideres de los huelguistas, que se produjo después de enviar mi acostumbrada columna de los viernes. Confundí deseos con realidad creyendo que el mismo del encuentro resolvía tanto la cuestión del “fuero” (representatividad) como la del “huevo”: las 30 medidas que serán aprobadas en el Consejo de Ministros de este martes 29.



El “fuero” se suponía a salvo con la disposición de la ministra a verse con la “plataforma” hasta entonces considerada no representativa y politizada por la extrema derecha. Qué torpeza. Todo lo que se diga sobre el error del Gobierno respecto a su trato con la “plataforma” será poco. Hasta el punto de que en algunos momentos pareció que las estanterías vacías (leche, harina y aceita, básicamente) a Sánchez le importaba menos que demostrar la falta de representatividad de la “plataforma”.



Eso es cierto, Pero tampoco es de recibo que el señor Hernández, líder visible de la protesta de los camioneros autónomos, se empeñe en mantener los paros después de los acuerdos alcanzados en la madrugada del viernes por los negociadores del CNTC. No fue razonable que despreciara la totalidad de un buen acuerdo para el sector solo porque no había sido negociado con la plataforma.



Espero que ahora las dos partes, tanto el Ministerio como el señor Hernández, confirmen con hechos su declarada intención de, esta vez sí, llegar a un acuerdo que acabe con el paro de los camioneros antes del Consejo de Ministros del martes.