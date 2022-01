Perro y móviles

Ya saben ustedes que en España hay más perros que niños. Creo que los niños menores de 14 años son aproximadamente cinco millones, mientras los perros llegan a los siete millones y medio.



Salgo bastante a pasear, porque como no creo que me vayan a seleccionar para las próximas olimpiadas, camino mucho. Entre hora y media y dos horas. Y veo a los dueños de los perros que sacan a pasear a sus mascotas. Bueno, algunos más parece que han sacado a pasear al perro y al móvil, porque al perro ni le miran.



Hay un porcentaje de dueños de perro, ya mayores, que no llevan el móvil, y observan a su mascota, y se detienen, cuando el perro va a hacer alguna de sus necesidades fisiológicas, y le hablan, y le llaman por su nombre, y creo que se sienten acompañados. Eso representa ente el 15 y el 20% de perros que me imagino que son felices, cuando se acerca la hora del paseo. El resto de los perros, los que salen cuando su dueño/a saca el móvil a pasear, me parece que están muy frustrados, porque sus amos se dividen entre los que caminan sujetando al perro con la mano derecha y teniendo la vista fija en el móvil que sujetan con la mano izquierda, y los que llevan el móvil en la mano derecha y asen la correa del perro con la mano izquierda. Y tiran de él, sin saber si el perro huele, mea, olfatea un rastro o, sencillamente, se pone a cagar, acción para la que deben aplicar mucha determinación -me refiero a los perros- porque los del móvil se piensan que los cánidos pueden andar y cagar a la vez.



En el municipio en el que vivo, en Majadahonda, el ayuntamiento ha puesto dispensadores gratuitos de bolsas para recoger excrementos. Pero los que tienen la vista fija en el móvil, a veces, se detienen, pero nunca sabrán si su perro se está rascando una oreja o está llenando la acera de mierda.



Estos dueños y dueñas -los he visto- cuando salen a pasear con sus parejas y se sientan en una terraza, suelen prestarle a su acompañante semejante atención a la que prestan a sus perros. Lástima que los perros no se enteren de este detalle, porque podría servirles de consuelo.