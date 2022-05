Estando de acuerdo en que el rey emérito como ciudadano español puede entrar o salir de España a voluntad, tengo para mí que su presencia no se ha visto acompañada de la discreción que cabía esperar visto el problema político que su presencia le crea al rey Felipe VI por la creciente acometida de la izquierda republicana.



Sorprende que don Juan Carlos, que durante tantos años acreditó un gran olfato político, en esta ocasión no haya captado que quienes con tanta acritud critican su presencia y le exigen explicaciones por sus pasados manejos financieros opacos, en realidad, contra quien disparan es contra la Monarquía como institución.



Resulta sorprendente y solo puede ser interpretado como una mengua de sensibilidad relacionada con su avanzada edad. Sólo en ése registro cabe interpretar su extemporánea respuesta –”Explicaciones ¿de qué?”– a la pregunta lanzada por una periodista que en realidad trasladaba la exigencia planteada por varios miembros del Gobierno empezando por el propio Pedro Sánchez.



La respuesta no ayuda a rebajar el clima de animadversión que alimentan las descalificaciones -y hasta calumnias- lanzadas por los dirigentes de los diferentes partidos de izquierdas que están aprovechando los patinazos del emérito para cargar contra la institución. No ver que eso es así es añadir quebraderos de cabeza a los varios que se acumulan sobre la mesa de Felipe VI, un buen rey, heredero de más quebrantos que satisfacciones.



Puede que en todo este asunto exista un punto de exageración pero hay que estar ciego para no percatarse de que la izquierda –Podemos, pero también el PSOE– están en horas valle en las encuestas y se agarrarán a lo que sea para crear un relato que les permita remontar. Y las andanzas del rey emérito se las están sirviendo en bandeja de plata con conexiones directas a los platós de la televisión. Discreción, es la palabra. Es lo que está faltando en todo este asunto.