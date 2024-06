Seoane insiste en reclamar a la Xunta la reposición de todas las líneas de bus en Oleiros

El Ayuntamiento Oleiros insiste en reclamar a la Xunta la restitución de “todas as liñas de transporte eliminadas” desde el día 22. Además, el alcalde, Ángel García Seoane, advierte de “graves deficiencias no servizo durante esta semana, con constantes incumprimentos de horarios, buses ateigados de pasaxeiros pola redución de frecuencias e ausencia de información á cidadanía sobre os cambios de realizados”, expuso el mandatario, que aseguró que “o caos foi tal que ata foi empregado un bus de trinta prazas para un dos servizos de primeira hora da mañá”, por lo que urge soluciones a la Xunta.



Según el regidor, las denuncias de los responsables municipales y de numerosos vecinos llevaron a la institución autonómica a comprometerse a “realizar cambios de inmediato e reformular a situación a partir de este sábado”, pero “ata o momento non se recibiu información oficial algunha, polo que no caso de cumprir coa restitución das liñas eliminadas, a comunicación ás persoas usuarias –nin 24 horas de antelación– vai ser altamente insuficiente”, alertó Seoane.



El Gobierno de Oleiros sostiene que “este tipo de políticas, que só benefician ás empresas concesionarias, van totalmente en contra do fomento do transporte público e do interese xeral da cidadanía” y que, con estas actuaciones, la Xunta agrava todavía más los “problemas de mobilidade na comarca da Coruña”.

Responsabilidad

Una situación en que, para Ángel García Seoane, “ten unha responsabilidade importante”, y no solo por tener las competencias en materia de transporte público, sino también “por levar tres anos coas obras de conexión da vía Ártabra coa AP-9 paralizadas, que sacarían entre un 30 e un 40% do tráfico de A Ponte Pasaxe”.



La Xunta anunció el martes que, tras el desajuste derivado de la reestructuración de servicios en e corredor A Coruña-Sada-Oleiros activado el día 22, este sábado se recuperan las frecuencias de autobús entre A Coruña y Sada a primera y última hora del día en los fines de semana y festivos, lo que resolverá la situación de los servicios que conectan Sada con A Coruña, pasando por Lorbé, Dexo y Mera.

APROBADA LA NUEVA ORDENANZA DE MEDIDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

El Pleno de Oleiros aprobó la modificación de crédito para la concesión de ayudas a las familias para la asistencia a comedores escolares, la ordenanza municipal de inclusión social y la solicitud a la Diputación de A Coruña de una subvención para la muestra de Alfaroleiros.

Los responsables locales aseguraron que el municipio “ten regulamentado distintos recursos para facer fronte a situacións de desprotección que non son cubertas por ningunha outra administración pública” y “para acadar unha maior fortaleza e axilidade de resposta”, aprobó una nueva ordenanza de inclusión social, para hacer frente a la fuerte inflación.