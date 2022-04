Seoane “dará a batalla” contra Infraestruturas si no atiende las demandas de Oleiros

El Gobierno de Oleiros no descarta adoptar medidas si la Xunta no atiende sus reivindicaciones en materia de seguridad vial porque “se queren investir cartos da Unión Europea son moitas as obras que teñen que executar en estradas autonómicas no noso concello sen andar falando de cousas que teño moita dúbida de que sexan realizables e menos da forma en que o fan”, indicó el alcalde, Ángel García Seoane, en relación a la pasarela anunciada entre As Xubias y Santa Cristina.



Entre las situaciones más evidentes, el mandatario oleirense citó la de la O Couto, donde los vecinos llevan meses movilizándose en demanda de un paso de peatones; la de la carretera de Oleiros a Sada, sin arcenes, o la de acceso a la Urbanización Os Regos, sin aceras y sin visos de solución, de acuerdo con las indicaciones de Seoane.



Éste envió una carta a la conselleira, Ethel Vázquez, en la que solicita la adopción de medidas para, con carácter inmediato, incrementar la seguridad vial en núcleos como O Couto. Una misiva en la que también apunta a como actuará el Ayuntamiento de Oleiros si no se atiende su solicitud y en la que, según le explicó el regidor a los vecinos de la zona que lo interpelaron sobre esta cuestión, se advierte de que “estamos dispostos a dar a batalla contra a Consellería de Infraestruturas e vamos a tirar para adiante”, continuó el alcalde dantes de aclarar que “non me contestou nin creo que me conteste pero eu sei o que teño que facer”, apostilló García Seoane.



En relación con el conflicto abierto alrededor de la Vía Ártabra, el alcalde se refirió a la postura del BNG para, después de aclarar que “sempre tiven unha relación moi cordial co BNG, aínda que máis co antigo que co actual”, incidir en que “me parece tremendo que unha acémila como Dani Carballada, que é portavoz no Concello de Cambre, se poña a dicir que eu estou aquí oara servir aos especuladores, que se rompimos o consenso na comarca da Coruña....”.



Las críticas de los nacionalistas se dieron esta semana en un acto que el BNG convocó en Iñás, en el enlace entre la Vía Ártabra y la Nacional-VI.









Nerviosismo





En su opinión, la actitud de los nacionalistas responde al nerviosismo ante la presencia de Alternativa dos Veciños en los municipios del entorno a un año de las elecciones municipales”



“Este elemento (Carballada) non pode estar en ningún partido Respecto a esta cuestión, desveló que “unha persoa a que respeto moitísimo me enviou unha carta na que me di que eu confundo todo”, señaló el mandatario refiriéndose al excalcalde sadense, Abel López Soto, “ao que respeto moítisimo” y al que no dudó en contestar que “eu non confundo, Abel, e sei quen sodes respetables e quen non”, resumió Ángel García Seoane.