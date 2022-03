García Patiño: "Pido a Feijóo que antes de marchar a Madrid deixe solucionado o tema da Vía Ártabra”

El alcalde Cambre, Oscar García Patiño, acompañado por varios ediles es de su equipo de Gobierno, compareció ante los medios para exponer la valoración del Ayuntamiento de Cambre en relación con la última sentencia de Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anula el acuerdo del Consello da Xunta por el que se aprobó la Vía Ártabra.





El regidor, que no dudó en salir al paso de las últimas declaraciones del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y de la la valoración que hace Infraestruturas de esta resolución érase culpa hasta Cambre del retraso, solicitó diálogo para reconducir la situación e, insistiendo en que su municipio no está ni nunca ha estado en contra de la Vía Ártabra pero sí de si de un proyecto que no beneficia a todos por igual, instó al presidente de la Xunta a sentarse a negociar y “traballar de xeito conxunto para promover unha Vía Ártabra que beneficie a todos os concellos por igual” y no solo a los intereses económicos de una parte.





“Cambre non pon freo á Vía Ártabra”, destacó Patiño, quien hizo un llamamiento al presidente autonómico: “Pido a Feijóo que antes de marchar para Madrid deixe solucionado o tema da Vía Ártabra”.