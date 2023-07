Oleiros saca a contratación las obras del auditorio de Bastiagueiro por 11,7 millones

El Ayuntamiento de Oleiros ha sacado a contratación la obra de construcción del edificio multiusos de Bastiagueiro, que se ubicará en terrenos de propiedad municipal en el entorno del INEF, por un total de 11,7 millones de euros. El edificio, indica el gobierno que dirige Ángel García Seoane, servirá para actividades culturales y deportivas.



Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de 18 meses, se adjudicarán en agosto y comenzarán antes de finalizar el año. Desde Oleiros apuntan que será un recinto “versátil” para eventos de todo tipo, desde congresos y actos culturales a festivales y exposiciones, y tendrá un aforo máximo de 4.000 personas, con gradas y butacas móviles.



“Levamos moitos anos intentando crear un gran edificio multiusos en Bastiagueiro, que non chegara a facerse realidade no seu día por un boicot do PSOE de Oleiros. Unha instalación necesaria coa que imos poder seguir fomentando a cultura", indicó García Seoane.