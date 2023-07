El ejército de India intenta contener la crisis por las inundaciones en Nueva Delhi

Las fuerzas Armadas de la India intervienen en la crisis de Nueva Delhi para tratar de contener las inundaciones que han puesto a la capital parcialmente bajo el agua, paralizando varias zonas del norte de la ciudad con personas cruzando a pie caudales de agua en las calles. Ingenieros del Ejército comenzaron a sellar diques de agua del Rio Yamuna, el principal cuerpo de agua de la capital, que superó esta semana su marca de peligro, inundando instalaciones clave de la ciudad, zonas gubernamentales y plantas potabilizadoras de agua.

El nivel del agua del Rio Yamuna se encontraba hoy a 208,48 metros durante la primera hora de la mañana, según los datos de la Comisión Central del Agua, más de tres metros por encima de la marca de peligro y más de cinco de su nivel normal, dejando las zonas bajas de la ciudad inundadas, incluyendo escuelas y centros de atención. Aunque el nivel había comenzado a ceder ayer ligeramente, nuevas precipitaciones y la liberación de agua de presas de las zonas cercanas a la capital volvieron a cargar el caudal del rio.

El jefe de gobierno de Nueva Delhi, Arvind Kejriwal, aseguró hoy en una declaración que la situación se normalizará pronto si las precipitaciones son moderadas. Asimismo instó a la población a no salir a nadar en las calles como forma de entretenimiento, después de que la Policía informara ayer de la muerte de tres niños de entre 10 y 13 años por ahogamiento cuando intentaban nadar en una zanja en la calle. "Hay informes de muchos lugares de que algunas personas van a jugar o nadar en el agua o van a hacer un video o selfi. Por favor, no hagan esto. Esto puede ser fatal. El peligro de inundaciones aún no ha terminado. La velocidad del agua es muy rápida. El agua puede subir en cualquier momento", dijo.

Las lluvias comenzaron a arreciar en el norte de la India hace una semana, creando una crisis en muchas localidades de la región, incluyendo Nueva Delhi, que ha dejado cerca de cien muertos. La crecida del rio, la mayor en más de 40 años, ha inundado múltiples zonas de la ciudad, incluyendo localidades claves del gobierno regional y central, además de escuelas, crematorios, y plantas cerradas. Personas que cruzan las calles nadando para trasladar alimentos, gas, o agua potable se han vuelto escena frecuentes en varias zonas de la ciudad, mientras los canales de televisión recorren en botes zonas abandonadas por la subida del nivel de agua.