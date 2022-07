Un restaurante danés, el mejor del mundo

El danés Geranium se ha encumbrado como número 1 del listado The World's 50 Best Restaurants, que cumple su vigésima edición y se presentó en la noche ayer en una gala en Londres en la que también se desveló que asciende al 'top 5' DiverXO (Madrid), en una meteórica subida desde el 20.

Copan ese listado Pujol (Ciudad de México) en el 5, DiverXO en el 4, Disfrutar (Barcelona) en el 3 (sube desde el 5), Central (Lima) en el dos y Geranium, que asciende del 2 al 1 y releva a otro danés, Noma, que pasa a engrosar el selecto club Best of the Best, al que ya pertenecen entre otros elBulli o El Celler de Can Roca por haber encabezado el ránking.

Sale del 'top 5' Asador Etxebarri (Vizcaya), que del 3 baja al 6, aunque España mantiene dos de sus restaurantes en él, igual que tuvo en 2021.

También es reseñable la vuelta al 50 Best de Quique Dacosta Restaurante (Comunidad Valenciana) que en la pasada edición ocupaba el puesto 74, ya que esta selección se completa hasta llegar al centenar.

Además, Aponiente (Cádiz), fue reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del Planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino y de aprovechamiento de recursos desconocidos como el plancton o el cereal del mar, aunque este año no haya sido incluido entre los cien mejores. En 2021 ocupó el puesto 79.

Aponiente, en Cádiz, fue reconocido como Mejor Restaurante Sostenible del Planeta gracias su trabajo de innovación en el ámbito marino

El nuevo premio al mejor sumiller, instaurado este año, fue para el español Josep Roca, de El Celler de Can Roca (Girona).

También se registraron bajadas, como la de uno de los más veteranos del ránking, Mugaritz (Guipúzcoa), que pasa del 14 al 21, mientras que el también guipuzcoano Elkano se mantiene en la misma vigésimo sexta posición.

España suma seis restaurantes entre los 50 mejores del mundo

España suma por tanto seis restaurantes entre los 50 mejores del mundo -Disfrutar, DiverXO, Elkano, Mugaritz y Quique Dacosta Restaurante- los mismos que en 2021, aunque el valenciano haya sustituido a Azurmendi (Vizcaya), que se sitúa actualmente en el puesto 55.