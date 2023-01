El Pazo de Santa Cruz servirá en el día de Reyes sus primeros cocidos de la temporada

Antonio Amenedo, cocinero del Pazo de Santa Cruz de Mondoi, ya tiene todo preparado para servir los platos de cocido que los comensales podrán degustar hoy, día de Reyes. Cómo ya es tradición, desde hace diez años, el Pazo de Santa Cruz elabora año tras año su cocido.

Esto se debe a que Amenedo, que se considera cocido adicto, los fines de semana cuando no trabajaba, se dedicaba a ir por A Coruña con sus amigos o su familia a buscar algún restaurante dónde poder comer un buen cocido: “la gente me decía que si no me daba cuenta de que tenía el mejor sitio para hacer lo que buscada. Y tenían razón. A partir de ahí empecé a hacer cocidos”.

Todas las temporadas, cuando terminan las bodas, comienzan a hacer el cocido: “Esta última temporada de bodas la cerramos el día 19 de diciembre. Gracias a Dios tuvimos muchas bodas, y es por ellos que decidimos que este año comenzaríamos a realizar el cocido el día 20 de enero”, añade.

Pero no pudo ser así, muchas personas que se casaron en el pazo y que ya habían ido en más de una ocasión a comer el cocido el día de Reyes se lo reclamaban: “por tener un detalle con nuestros clientes que nos lo pedían tanto, decidimos hacer cocido para el día de Reyes. Después, continuaremos con los cocidos el día 20 de enero”.



Como novedad este año a mayores de realizar los cocidos los sábados y domingos, añaden un día más, y lo harán también los viernes. Amenedo antes de comenzar con la temporada, disfruta de un buen cocido en Lalín, dónde va a la meca del cocido a coger inspiración porcina: “hace tres días me cogí la bicicleta y me fui al restaurante La Molinera a comerme un buen cocido, como todos los años”.