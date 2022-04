Moncho Méndez: "La receta de los calçots es una de las mejores que he creado en mucho tiempo"

Moncho Méndez, chef del restaurante Millo Orzán -ubicado en la Calle Cordelería 7 de A Coruña- se ha proclamado merecido vencedor del concurso gastronómico Desafío XChef, celebrado en el Salón Gourmets de Madrid.





Ahora todo el mundo quiere degustar su receta de calçots en tempura, una genial idea que ha llegado tras años de esfuerzo y buen hacer.

¿Qué ha supuesto para ti proclamarte campeón del Desafío XChef en Madrid?





Aún no me creo mucho que haya ganado. No sé ni cómo procesarlo porque el Salón de Gourmets es un grandísimo escenario. Ya solo haber llegado hasta la final es la leche. Sé que ganar este premio tiene una gran repercusión pero me quedo con la experiencia de haber compartido una jornada así con cocineros de toda España. Es muy bonito poner ideas en común con maestros de los fogones.





¿Qué tal está funcionando la receta, que sirves en tu restaurante, de calçots en tempura de tinta de calamar con holandesa de pimientos de piquillo?

Por desgracia, se está acabando la temporada de calçots. La seguiré preparando, como mucho, una semana más. La receta, según me dicen muchos comensales, es una de las mejores platos que he preparado en mucho tiempo.





¿Dónde se encuentra la clave del concepto gastronómico de Millo Orzán?

Está en trabajar, codo con codo, con productores locales adheridos a la marca reserva de la Biosfera. Tienen un producto espectacular. Por eso, Millo puede trabajar la sostenibilidad, los alimentos de temporada y cambiar la carta casi a diario.





¿Cuáles son los próximos pasos que dará Moncho Méndez?

Tras el paso por Madrid vengo con las pilas cargadas y ya estoy pensando en nuevas recetas, todas ellas hechas en función de los productos que me ofrezcan los productores. Pero lo más inmediato es seguir mejorando. Hacemos muchas cosas bien pero siempre se puede aspirar a más.





¿Cómo ves el nivel gastronómico de Galicia?

Da igual que comas en A Coruña, Santiago de Compostela o Vigo. La cocina gallega tiene mucho nivel y está en su mejor momento. Las comparaciones son odiosas pero Galicia no tiene nada que envidiar a otras Comunidades Autónomas.





