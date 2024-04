Los mejores libros sobre gastronomía para celebrar el Día Internacional del Libro

Pilar Martín (EFE)



Con librerías cada vez más llenas de libros de gastronomía, regalar recetarios de cocina asiática -los más numerosos-, los textos poéticos de viticultores como Alejandro Muchada o ideas originales para cocinar con los más pequeños son algunas de las propuestas con más enjundia para regalar en el Día del Libro.



Los amantes de la cocina llevan ya varios años siendo objeto de atención de las editoriales porque cada vez son más las novedades no sólo para convertirnos en mejores cocineros, sino para conocer y profundizar en cocinas más alejadas como la coreana. Y con motivo del Día del Libro estas son nuestras diez recomendaciones.



'KAO. La mejor cocina china' (Planeta Gastro)



En este libro, el chef Josep María Kao es el encargado de narrar la epopeya familiar que lleva a los Kao de la China comunista a la España del franquismo. Un viaje que acaba con un final feliz ya que se han convertido en un referente de la cocina china, una gastronomía volcada en estas páginas con recetas que van dela panceta hong sao al buey de mar al estilo Sr. Kao.



'Quiero ser japonés' (Libros Cúpula)

El cocinero asturiano Pablo Albuerne, más conocido como Gipsy Chef, propone en este libro su particular visión de la cocina japonesa, donde no faltarán secretos y infinidad de posibilidades para hacer en casa. A través de siete capítulos -donde no faltan bellas ilustraciones y fotografías- el ovetense desgrana recetas como la de la salsa de cítricos, sake y pimienta rosa o una potente mezcla de mostaza y jengibre.



'Cocina casera coreana' (Cincotintas)



Viajar al corazón de la gastronomía coreana es posible con este recetario con más de 100 propuestas, técnicas y consejos para cocinar en casa como un auténtico coreano. Un libro realizado por la cocinera Jina Jung donde la cocine pasa de ser una fuente de nutrición o placer para convertirse en el testimonio de toda una cultura.



'Cocina como la mamma' (Planeta Gastro)



El chef catalán Eugeni de Diego explora en este libro la cocina italiana pero dándole su visión, la que pone en práctica en el restaurante Lombo de Barcelona. Un recetario donde deja la esencia de esta gastronomía que es, según sus palabras: "El amor, los ingredientes y el compartir con todos aquellos que nos rodean".



'Entorno' (Destino)



Claudia Polo, conocida en las redes sociales como @soulinthekitchen vuelca en estas páginas su idea de "alimentación consciente", por eso este manual de cocina es una "revolución" donde enarbola la bandera del producto km 0, la que pide acudir a los negocios del barrio y la que aboga por ser libre en la cocina.



'Todo sobre las tartas y pasteles' (Planeta Gastro)



La chef estadounidense Christina Tosi, fundadora y propietaria de la pastelería Milk Bar, con establecimientos en Nueva York, Toronto, Washington D.C., Boston, Las Vegas y Los Ángeles, da consejos en esta obra para hacer sus famosos 'mug cakes' de dos minutos en el microondas o sus pasteles de trufas, una explosión de color y sabor para los amantes del azúcar.

'Cocina para crecer' (Roca Editorial)



Raquel Orgillés es la autora de este libro en el que da a conocer consejos para la alimentación infantil y trucos para que los más pequeños de la casa vean la cocina como un espacio en el que divertirse, compartir y crecer. Además, ofrece un recetario completo, y sencillo no solo para los más pequeños, sino para que coma toda la familia.



'Viñadores. Hijos de la tierra y del vino' (Abalon Content)



Por ser el vino el mejor compañero de viaje de la gastronomía, en esta obra, a través de breves textos acompañados de ilustraciones llenas de luz, Alejandro Muchada -un arquitecto que lo dejó todo por su amor al vino y su reconversión en viticultor- comparte su particular visión del oficio y el valor humano y profesional que otorga a esta figura de la viticultura artesanal.



'Lemon' y 'Huevo' (Taschen)



A lo largo de 270 páginas David Lane y Marina Tweed, creadores de The Gourmand (fundada en Londres en 2011) hacen un repaso en estos dos libros a toda la historia que hay detrás de este cítrico de potente color y sabor, así como de ese alimento completo, humilde y presente en todas las cocinas del mundo. Dos libros con sello Taschen por lo que la calidad de las fotos está asegurada.



'Segar los cielos' (Reino de Cordelia)



No todo va a ser cocinar, así que en este caso la propuesta viene del cocinero Abraham García, autor de esta novela compuesta por varios relatos sobre maquis, historias con diálogos que saltan de las páginas porque en cada uno de los personajes que habitan estas páginas está la brillante mente del que fuera propietario y chef del restaurante 'Viridiana' de Madrid.