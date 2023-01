"Gañar ou fregar": así es el nuevo programa gastronómico conducido por Adrián Felípez

La Televisión de Galicia estrenó en la noche de ayer, miércoles 11 de enero, un nuevo concurso de cocina bajo el nombre “Gañar ou Fregar”. Adrián Felípez, del restaurante Miga de A Coruña, debuta como presentador, acompañado de María Dapía y Perico Balado como co-presentadores. El programa se emitirá todos los miércoles a las 23:00 horas.

En cada capítulo visitarán a una familia que tiene un evento que celebrar, pero no serán ellos los que se pongan al frente de los fogones. Dos concursantes aficionados a la cocina tendrán que elaborar un menú diseñado por Adrián Felípez, pero adaptado a los gustos de cada familia. Uno de ellos elaborará el primer plato, y el otro, el segundo. De la sobremesa se encargará Felípez. El sorteo para saber quién elige qué plato cocinar se realiza al comienzo del programa: “Hai dous coitelos. A persoa que saque o coitelo de cor branca, poderá escoller o que vai cociñar”, destaca el co-presentador Perico Balado.

El equipo rojo está amadrinado por María Dapía y el equipo azul, está apadrinado por Perico Balado: “Os padriños non imos cociñar. Os dous somos nefastos na cociña, non temos nin idea, imos axudar no que podemos. Realmente o apoio é nulo”, afirma Perico entre risas.

María Dapía, Adrián Felípez y Perico Balado. I CEDIDA

La familia anfitriona será el jurado, la cual espera encontrar una comida que cumpla las expectativas para un día de celebración. Probarán los platos y decidirán quién será el ganador del programa. El concursante ganador se llevará un premio de 500 euros. El que pierda tendrá que fregar todos los platos, con ayuda de su padrino.

En total se grabaron 12 programas con 24 concursantes: “Realmente son 12 programas regulares e unha gran final. Na final, o premio será moito maior. Adrián escollerá entre todos os concursantes que pasaron polo programa, os dous que máis lle gustaran para participar. Non teñen por que ser gañadores”, añade Balado.

“Foi unha delicia traballar con estes compañeiros, foi unha marabilla de grupo, un programa xenialmente producido e dirixido. Pasámolo moi ben e rímonos moito. Para min isto foi unha FP de cociña televisada. Moi agradecido por esta oportunidade”, agrega Perico.