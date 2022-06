Éxito de público en las actividades de la semana de la D.O. Ribeiro

El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribeiro, Juan Manuel Casares, ha hecho un balance “muy positivo” de la Semana de la D.O. Ribeiro que acaba de clausurarse en A Coruña, tras varios días de actividades con las que la entidad ha querido acercar sus vinos a vecinos y turistas de esta localidad gallega “a la que nos unen vínculos históricos, ya que de sus puertos embarcaban miles de litros del Ribeiro ya en los siglos XII y XIV”, y que en la actualidad es “una ciudad muy importante en nuestro plan de expansión”, recordando que el Consejo se encuentra volcado en la conquista de nuevos mercados.





La Semana de la D.O. Ribeiro incluyó la celebración de un Túnel do Viño en la sede de Afundación, por la que pasaron 375 personas en cinco días, y cuatro catas guiadas a la que asistieron 180 personas, interesadas en conocer más en profundidad los treixadura, tanto blancos como tostados; los vinos tintos de castes y una selección de vinos de la D.O. elaborados por mujeres.





Unos datos que para Juan Manuel Casares “respaldan la apuesta hecha por el Ribeiro para promocionarse y expandirse”, destacando no solo la participación, sino también el interés generado y la buena acogida que ha tenido el programa, fruto del esfuerzo económico realizado por el C.R.D.O. que les ha permitido desarrollar este año el mayor presupuesto en promoción de la historia del Ribeiro.





En este sentido, cabe recordar también que el acto central de la Semana, la celebración de la Gala de los Premios D.O. Ribeiro, reunió en el Centro Ágora a más de 200 personas, entre bodegueros, viticultores y amantes del vino, cuya presencia puso de manifiesto que “el Ribeiro está de moda y que si se sabe aprovechar, vivirá una nueva primavera”.





Además, Casares señaló también lo positivo que resulta sacar al Ribeiro de su zona de origen, “porque nos permite ver un Ribeiro en todo su esplendor, de horizontes amplios, y no encogido en sí mismo”, incidiendo una vez más en esa apuesta necesaria hecha por la entidad para “abrir nuevos mercados y reforzar los ya conquistados”.





Nuevos embajadores del Ribeiro





Al igual que en anteriores ediciones, la entrega de premios sirvió para reconocer la labor de personas y entidades en la difusión del vino, pero también para sumar nuevos embajadores del Ribeiro, “que es mucho más que un vino; es la esencia misma de Galicia”, tal y como recordó el presidente de la D.O., que este año entregaron sus distinciones a Alfonso Sánchez Izquierdo, director general de la CRTVG; la investigadora Emilia Losada, el viticultor José Estévez, la sumiller Pilar Cavero, y al equipo de la revista Hum!, que dirige Sandra Faginas.





Además, cabe recordar que han sido galardonados los establecimientos A Mundiña, de A Coruña; Tapas Areal, de Vigo, y Saborido, de Ourense, mientras que en cata oficial el jurado premió los vinos Torre de Olivar Expresión 2021, de Pazo do Mar, en Branco Adegas; Eduardo Peña 2021, de Eduardo Rodríguez y Luz Cánovas, en Branco Colleiteiros; O Cotarelo 2020, de Benigno Ríos Mosquera, en Tinto Adegas, y Libro 2020, de Antonio Cajide Gulín, en Tinto Colleiteiros.