Un estudio desmonta Nutriscore, el sistema de etiquetado nutricional

El estudio que desmonta a Nutriscore, que se viralizó en las redes sociales a través de la firma de referencia en el ecommerce de fit-food saludable, FITstore.es, denuncia cómo el famoso medidor “adultera” productos con exceso de azúcares utilizando una doble vara de medir al calificarlos como productos saludables. El post donde se detalla esta información, que no tardó en alarmar a cientos de usuarios, ejemplifica esta mala praxis en la calificación de Nesquik, que a pesar de estar compuesto en un 75% de azúcar, obtiene la segunda mejor valoración: B.

Nutriscore nace con el objetivo de facilitar la compra de los consumidores, permitiéndoles conocer fácil y rápidamente leyendo el envase la calidad nutricional de cada producto con un sencillo “semáforo” de cinco colores asociados a letras. Este sistema, desarrollado en Francia e implantado en gran parte de Europa se aplica únicamente sobre procesados envasados y persigue orientar a los consumidores hacia una alimentación más saludable. Sobre el papel, la idea es muy buena, pero con su aplicación real, se ha demostrado que es una auténtica mentira para los consumidores.



Tal y como detallan desde FITstore.es, y dejando aparte lo saludable o no que pueda ser un producto, la “trampa” que utiliza Nestle para conseguir esta calificación es que la medición se realiza sobre 13,5 gramos del producto aplicado sobre 200ml de leche. Es decir, no se valora el Nesquik, sino su consumo en unas condiciones determinadas que pueden distar mucho del consumo más habitual de un producto que encima está orientado a la alimentación de los niños. Esto choca directamente con el etiquetado de otros países como Chile, donde el sistema de sellos nacional advierte de ser un producto con exceso de calorías y azúcares.



Sin embargo, este no es un caso aislado. Este sistema de etiquetado nutricional recoge infinidad de críticas de consumidores de toda Europa que, tras analizar en detalle lo que compran, descubren la farsa. Esta situación ha levantado ampollas en el seno de la Unión Europea y en la actualidad ya barajan la posibilidad de dar un giro de 180 grados y buscar alternativas a Nutriscore que sean más precisas.



“El análisis de los datos con los que hemos realizado el estudio dejan claro que el algoritmo de Nutriscore es ineficiente y confunde al consumidor. Hay infinidad de casos en los que comparando la composición de diferentes productos, hay uno que es claramente más saludable que el otro pero, sin embargo, recibe una calificación inferior. Esto resta toda la fiabilidad que pueda tener un medidor que, en principio, debería ser un apoyo para el consumidor final y no para el marketing alimentario” explica Luis Cañada, fundador de FITstore.es.



Esto desdibuja un escenario complicado para multitud de fabricantes que, a pesar de sus esfuerzos por mejorar la calidad nutricional de sus productos, reciben una calificación inferior a la que obtienen grandes marcas como Nestle cuando utilizan estas praxis que el consumidor difícilmente identifica.



Cada vez son más los consumidores que, con interés de mantener una alimentación más saludable, recurren a este tipo de medidores y a aplicaciones que valoran cada producto. Tal y como destaca el estudio de FITstore.es, es necesario establecer un algoritmo con el que la medición sea más precisa y justa tanto para favorecer una competencia empresarial real como desde un punto de vista de salud pública. Y es que con los índices de sobrepeso y obesidad infantil creciendo en toda Europa, es esencial establecer sistemas con los que se de información real y precisa que facilite la alimentación de los consumidores y se fomente apostar por lo saludable.