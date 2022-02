Cinco formas diferentes de comer pato en A Coruña

El pato es un alimento versátil, resiliente gastronómicamente hablando y muy completo en cuanto a su valor nutricional. Por eso, cada vez son más los restaurantes que lo incluyen en su carta con propuestas atrevidas e innovadoras, aportando sabores muy diferentes, desde los más exóticos a los más tradicionales. Con arroz, al horno, acompañado de filloas o, incluso en empanada. Gastroideal ha hecho un repaso de cinco platos con pato que no debes perderte entre la oferta culinaria de A Coruña.





Pato Pekín de Symbo

De la fusión galaico asiática puede dar buena cuenta el Pato Pekín del recién reformado restaurante Symbo (C. de las Cigarreras, 19), un plato delicioso de pato laqueado acompañado con filloas, verduras y salsa de ostras. El local, que está inmerso en la conmemoración del Año del Tigre, organiza numerosas actividad y ofrece a través de su cuenta de Instagram sus especialidades gastronómicas.





Empanada Viajera de pato

Los amantes de la empanada están de enhorabuena porque el chef coruñés Pablo Pizarro, a través de su proyecto, la Empanada Viajera, ha incluido en carta una empanada de Pato Ánades con pera que se encuentra entre el top 10 del amplio abanico de sabores que salen del obrador situado en el número siete de la calle José Baldomir. Además, hacen envíos a toda España, por lo que no hay excusa para disfrutar de este manjar.





Magret de pato de La Masía

En La Masía (Av. de Arteixo, 88) sirven un plato de magret de plato con patata, pimientos de piquillo, tomates cherry y salsa de miel y mostaza que hace las delicias de los comensales. Una propuesta más tradicional con el sabor noble que aporta el magret a la que es difícil resistirse. Imprescindible probar esta y otras propuestas gastronómicas de La Masía.





Arroz meloso de pato salvaje del Charlatán

En el Charlatán (Rúa Galera, 17) del Grupo Peculiar, preparan un arroz meloso de pato salvaje inglés, bimi ecológico y arroz bomba “00” de la Despensa D'Lujo que impone. Un plato imprescindible ahora que los arroces en todas sus vertientes están tan de moda gastronómicamente hablando. Una propuesta que hay que probar.





Pato Kamado

Aseguran en el restaurante asiático Kamado (R. Riego de Agua, 31), que el que lo prueba no quiere probar otro. El pato pintado en salsa hoisin con pancake, cebollino y pepino se ha convertido en uno de los que más salen del local de La Marina. “Si no has entrado en Kamado, no has probado el pato de verdad”, dicen en sus responsables a través de sus redes sociales. Y no defrauda.