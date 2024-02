Alfonso Rueda Valenzuela (1968), actual presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PPdeG a la reelección el 18-F, se presenta con una meta clara: reeditar un gobierno popular mediante una mayoría absoluta.



Así, pide el voto a la ciudadanía gallega porque la comunidad, dice, funciona mejor cuando gobierna su partido, con avances en muchos sectores, “desde lo económico a lo social”, y una gestión “eficaz”.

Primeras elecciones como candidato, ¿confía en lograr la mayoría absoluta?



Está claro que nunca es fácil conseguir una mayoría absoluta, y más hoy en día. Pero si no tuviera confianza, no me presentaría. No tengo duda que todas las otras fuerzas que saquen representación se aliarían en un multipartito con tal de echar al PP de Galicia, pero nosotros nos presentamos con la idea de ganar y de gobernar con autonomía.

¿Le ha dado algún consejo Feijóo para encarar esta cita con las urnas?



Alberto y yo hablamos de vez en cuando, pero ha sido siempre muy respetuoso y no es mucho de dar consejos. Diría que los dos coincidimos en la forma de afrontar esta cita: con principios, con transparencia, con honestidad, y, sobre todo, con mucho trabajo.

‘A Galicia que funciona’ es el lema de esta campaña, ¿cuál es la fórmula del éxito del Partido Popular?



Que los gallegos pueden confiar en nosotros. La gente ha visto lo que hemos hecho durante todos estos años, cómo hemos puesto a Galicia a la vanguardia en muchos sectores, desde lo económico a lo social, y se da cuenta de que nuestra gestión es eficaz. De que Galicia, con el Partido Popular, funciona, y no está a otras cosas.

Ha dicho en muchas ocasiones que se enfrenta a un multipartito liderado por Sánchez, ¿cuánto influye la política nacional en estos comicios? ¿A quién considera su principal rival?



La política nacional influye porque son las políticas de Pedro Sánchez las que gobernarían en Galicia si llegase a haber un multipartito: inestabilidad, desigualdad entre españoles, cesiones por votos. Y porque las decisiones que está tomando para mantenerse en el poder afectan a Galicia. Cuando Sánchez condona la deuda a Cataluña, eso va directamente al bolsillo de todos los gallegos.

El PP asegura que esta es una campaña muy gallega. ¿Qué se juega Galicia el 18 de febrero?



Cómo no va a ser una campaña muy gallega si es para elegir quién va a gobernar en Galicia los próximos cuatros años, y no en ningún otro sitio. Pero sí que es cierto que nos jugamos mucho. Nos jugamos seguir con un modelo de convivencia y gestión eficaz y estable que es un referente a nivel nacional, un ejemplo de normalidad aislado del ruido, o derivar hacia una coalición cuyos resultados ya comprobamos que son desastrosos.

Creo que todo aquel que no quiera ver al independentismo y a las políticas de Pedro Sánchez instaladas en la Xunta de Galicia, debería apostar por el Partido Popular

¿Y el PP se juega algo a nivel nacional en estas elecciones?



El que se la juega soy yo, de eso no tengo ninguna duda, porque soy yo quien se presenta. Se está intentando hacer ver que es Feijóo el que se juega algo, pero el único Partido Popular que se presenta aquí es el de Galicia, no el de Madrid ni el de Almería.

Vox se presenta a las autonómicas y ustedes lo tachan de un error, ¿le asusta que los de Abascal entren en el Parlamento?



No nos asusta que entren, porque no tienen ninguna posibilidad de hacerlo, como coinciden todas las encuestas. Y desde esa certeza, de que no van a entrar en el Parlamento, estoy seguro de que las personas que pueden pensar en coger esa papeleta no quieren que pase lo que pasará: que su voto será celebrado en la Moncloa y en las sedes del multipartito.

Han llegado a afirmar que un voto a Vox es un triunfo para la izquierda, pero en otras comunidades el PP ha necesitado pactar con ellos para lograr gobierno. ¿Usted haría lo mismo? ¿Pactaría con Díaz-Mella?



Es un escenario que no nos planteamos porque, como he dicho antes, Vox no tiene posibilidades de entrar en el Parlamento. Nosotros vamos a por la mayoría absoluta para gobernar en solitario.

También se presenta Democracia Ourensana. En otras elecciones llegaron a un acuerdo con ellos para que no concurriesen. Ahora hay algunas encuestas que le dan representación, ¿creen que también es un voto perdido para el PP?



Creo que todo aquel que no quiera ver al independentismo y a las políticas de Pedro Sánchez instaladas en la Xunta de Galicia, debería apostar por el Partido Popular. Es la única opción fiable.

¿Qué retos encara Galicia de cara a la próxima legislatura?



Pues, en el fondo, es seguir con aquellas grandes líneas de trabajo que hemos abierto y que van por el buen camino: que Galicia siga siendo una tierra atractiva para invertir; blindar la educación como herramienta para que los jóvenes se formen; seguir impulsando un sistema sanitario que es excelente, pero que necesitamos seguir mejorando; cuidar a nuestros mayores y a nuestros niños; dar más soluciones al problema de la vivienda… En definitiva, lo que de verdad preocupa a los gallegos y para los que tenemos soluciones que se ha comprobado que funcionan.

Presentan un amplio programa con más de 800 medidas, ¿cuáles son las que el Partido Popular ve más urgentes para Galicia en estos momentos?



Hay varias que acometeremos sin perder ni un minuto cuando revalidemos el gobierno: empezar a construir las primeras 375 viviendas públicas de la legislatura, iniciar la rebaja del impuesto para herencias de hermanos, tíos u otros parientes; la matrícula universitaria gratuita… Galicia seguirá funcionando desde el primer día.

Han anunciado matrículas universitarias gratis para blindar la educación en todos los niveles, ¿es una medida a largo plazo como la de las escuelas infantiles? ¿Prevé extenderla a más niveles como másteres o doctorados?



Es una medida muy positiva que, desde luego, ha venido para quedarse. Es tremendamente ambiciosa: con ella estamos garantizando educación gratuita a todos los gallegos desde los 0 años hasta la formación superior. Es una medida totalmente pionera a nivel estatal. Esto es lo que podemos prometer ahora y cumplir ya a partir del próximo mes de septiembre.



Todas nuestras medidas están presupuestadas para garantizar que se puedan cumplir: esta, en concreto, supondrá 18 millones de euros. El resto de partidos no pueden presumir de lo mismo y están prometiendo medidas que ni siquiera han presupuestado.

¿Qué queda de Feijóo en este programa electoral? ¿Hay continuismo o toma un rumbo diferente ahora que se presenta usted c?



Mi gobierno no es rupturista con el anterior, porque sería absurdo cambiar lo que funciona. Yo mismo llegué con Feijóo a la Xunta en 2009 y formé parte activa de sus cuatro legislaturas. Seguimos por el camino que hemos trazado durante todos estos años, teniendo claro cuáles son los ideales y principios a los que atenernos, que no cambian, y sabiendo hacer política en función del tiempo que nos toca.

Feijóo tiene mucho protagonismo en esta campaña, ¿lo necesita para alcanzar la quinta mayoría absoluta?



Es lo más lógico que el presidente del partido esté apoyando al candidato de la comunidad. Y más cuando se trata de un político que ha ganado cuatro mayorías absolutas aquí y al que los gallegos quieren y respetan. Es una alegría que venga porque Feijóo en Galicia suma, mientras que Sánchez resta.

No merecería la pena perder tiempo y salud si no estuviera convencido de todo lo que digo. Yo me debo a los gallegos, a los que me voten y a los que no. A nadie más.

El nacionalismo en Galicia, ¿es una suerte de independentismo a la gallega? ¿El caso de Cataluña sienta precedente para las otras comunidades históricas del Estado?



Creo que hay que hablar claro cuando hablamos de nacionalismo, y es que el BNG es un nacionalismo independentista. Lo llevan en su programa, igual que la imposición lingüística en las escuelas. A ellos les gustaría tener la situación de Cataluña o País Vasco, pero se encuentran un inconveniente, y es que los gallegos no quieren eso.

La ley de amnistía ha cobrado especial relevancia en los discursos electorales y usted pide el apoyo de los gallegos para que Galicia no se convierta en Cataluña, ¿qué significaría eso y qué papel juega el PPdeG?



El gobierno del PSOE ha vendido su legislatura a cambio de ceder a los chantajes del independentismo, y crear una desigualdad tremenda con el resto de los españoles. Es que ya no es solo la ley de amnistía, que es de por sí gravísima, es que la condonación de la deuda con Cataluña nos va a costar 400 euros por cada gallego. En Galicia quieren replicar eso. Y la única alternativa a todo ello es un gobierno del PP.

Sánchez hizo anuncios importantes para Galicia en sus últimas visitas a la comunidad, pero algunas de sus peticiones se han quedado atrás. ¿Qué demandará al Gobierno si revalida en el cargo?



Primero, hay que ver si todo eso que ha prometido es cierto. Ya han incumplido numerosas promesas y plazos, así que soy muy escéptico. Si son verdad, bienvenidos sean. Siempre me alegraré de lo que sea bueno para los gallegos, pero no puede ser que Sánchez sólo se acuerde de Galicia para hacer campaña electoral. Nos deben aún tantas cosas… los fondos europeos, la mejora en los servicios ferroviarios, la llegada de los trenes Avril, la transferencia de las competencias de la AP-9...

Las infraestructuras ocupan gran parte de la lista de temas pendientes. ¿Llegará la alta velocidad a toda Galicia en esta legislatura? ¿Seguirán subiendo los peajes de la AP-9? ¿Cómo puede contribuir un gobierno del PP a avanzar en este sentido?



Eso tendría que preguntárselo a Pedro Sánchez, que es quien tiene las competencias para ello. Pero, como digo, vamos a seguir peleándolo para que los gallegos tengan un trato justo. Y lo cierto es que los únicos que lo vamos a pelear somos nosotros. Ya hemos visto muchas veces a un PSdeG totalmente servil a lo que decide el PSOE a nivel nacional; y también hemos comprobado en numerosas ocasiones cómo el nacionalismo es muy fiero aquí y muy manso en Madrid.

Ha sido acusado por la oposición de liderar un gobierno marcado por Génova, ¿usted se definiría como un presidente libre?



Si me viese atado o coaccionado, le aseguro que no me presentaría a estas elecciones como candidato. No merecería la pena perder tiempo y salud si no estuviera convencido de todo lo que digo. Yo me debo a los gallegos, a los que me voten y a los que no. A nadie más.

El turismo y, en consecuencia, el Camino de Santiago, ha tenido especial protagonismo en su trayectoria política. ¿Cómo definiría su camino hasta aquí? ¿Y a partir del 18-F?



Pues mi sensación es que estoy ante la etapa más importante de este Camino. Hasta ahora todas han terminado bien, llegando al destino, y confío que esta sea otra más.