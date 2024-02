Rueda advierte de que estas elecciones en Galicia "hay dos opciones y no más"

El candidato del PPdeG a la Xunta, Alfonso Rueda, ha advertido este jueves, en un mitin en Redondela (Pontevedra), que en las elecciones autonómicas gallegas del próximo domingo "hay dos opciones y no más", la suya y la de un multipartito de los partidos de izquierdas en la oposición.



"No voy a hablar mal de nadie, eso se lo dejo a los otros; menos mal que mi madre no va a los mítines de la oposición. Esto va de descalificar a los adversarios, de decir que Galicia es un desastre", ha indicado a los asistentes al inicio de su intervención ante unos trescientos asistentes, según el PPdeG.



En ese escenario ha afirmado que su objetivo y el de su partido es "muy ambicioso y difícil" ya que necesita una mayoría absoluta para seguir al frente de la Xunta.



El aspirante del PPdeG ha dicho que ha habido "dos falsedades principales" en la campaña electoral, al indicar que la "Galicia negra que pinta la oposición" no se corresponde con la realidad, aunque hay cosas que "tienen que seguir mejorando", y que él no va "a proponer fórmulas milagrosas para resolver la situación".



Rueda ha señalado que el domingo "hay dos opciones y no más", en alusión a la suya y la de una "izquierda multivariada" a la que ha pedido que "se ponga de acuerdo y decida quién tiene que hablar en nombre de todos ellos".



El presidente del PPdeG ha considerado "muy triste ver a todo un Partido Socialista aceptar que con tal de que el de la Moncloa -el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- sigue en la Moncloa, aquí, en Galicia, les vale cualquier cosa y que lo de Cataluña y País Vasco se traslade aquí", y ha afirmado que se presenta a las elecciones "para impedir eso también".



"Somos el gobierno que quiere seguir haciendo cosas y que no va a contar nada que no se pueda hacer", ha declarado Rueda, quien ha pedido "ayuda, con toda humildad, para que entre todos decidamos el futuro de estos cuatro años, que el lunes llegan las felicitaciones o los lamentos y eso ya no tiene remedio".