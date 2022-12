Decora tu mesa con estilo en Navidad

Una tradición más en Navidad es sacar nuestras mejores galas para vestir la mesa para nuestra familia e invitados. Manteles de hilo, un buen servicio compuesto por la vajilla más bonita que tengamos en casa, con cubertería fina y copas para tantos buenos brindis que esperamos hacer. Vamos a combinar todos estos elementos con centros, caminos de mesa, bolas, adornos, velas, luces y más accesorios de una manera elegante.



Tenemos tantas opciones como imaginación, elige la opción que quieras es tu casa, tu mesa, tu gusto…lo importante es tu intención de agradar y agasajar a los tuyos y sentirte bien con lo que haces, porque seguro que lo disfrutaran y te lo agradecerán.



La mesa navideña es la pieza que marca los tiempos de estas fiestas, es la protagonista absoluta de todas las reuniones. Incorpora aromas delicados, luces tenues, formas, colores y llena tu mesa de fantasía.



Una mesa sencilla y tradicional basta sólo con un camino de mesa con cuadros escoceses, muchas velas y un centro con acebo y bolas. Esto seguro que lo tienes claro y lo has visto muchas veces, sigue siendo bonito si no tienes mucho tiempo, le puedes incorporar algunas ramas blancas a modo de mini árboles para marcar los puestos. Dentro de la decoración tradicional puedes elegir un mantel blanco y una vajilla con adornos rojos, vasos rojos o cuadros escoceses muy nordico sobre todo para la Noche Buena y si colocas pequeños adornos como casitas portavelas con tejados rojos, velas de cera natural en rojo, abriguitos de Papá Noel para colocar los cubiertos y objetos que seguro que tienes en casa conseguirás el efecto deseado.

Las mesas clásicas y tradicionales en rojo y verde que se mezclan con el blanco polar de los manteles o con manteles de adornos navideños siempre estarán presentes, pero es muy interesante poder variar y probar con otras opciones más actuales.

Mesa de Navidad

Mesa con decoración natural, si tu mesa es bonita en madera natural o blanca y no corre el riesgo de mancharla ponla sin mantel, camino de mesa en dorado, marcasitios con arbolitos dorados, renos, purpurina velas led o naturales en distintas alturas. Si quieres una decoración sostenible, puedes hacerlo de una manera muy natural introduciendo en la mesa elementos que nos recuerden a la naturaleza como bayas, ramas de pino, troncos, piñas y canela, guirnaldas de luces micro led, y velas de vaso, papel reciclado a modo de marca sitios y pintado sobre el mantel el nombre de tus invitados.

Una Navidad verde inspirada en la naturaleza con elementos rústicos con inspiración botánica, se trata de elegir elementos con texturas naturales como linos, lanas y cashmere y combinarlos con otros contemporáneos. Es momento de la decoración “Diy” (Do it yourself) tu imaginación se hace imprescindible para lograr los elementos más personales para tu mesa hechos a mano junto a vajillas de vidrio reciclado y piezas de cerámica de cristal o barro moteado.

La decoración nórdica es una buena opción, sencilla, bonita y elegante y últimamente la más demandada. Usa jarrones de cristal para colocar flores o ramas de estas fechas, colores blancos neutros, objetos de madera, piñas.

Da igual el estilo que decidas, ya sea minimalista, vintage, campestre o glamourosa, la mejor forma de celebrar estos momentos tan entrañables es sentarte en una mesa puesta con un gusto exquisito.

Solo hay una oportunidad al año de poner una preciosa mesa para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, la ocasión merece que luzcas las mejores galas.

Reserva un rincón de tu salón para colocar un centro navideño, con adornos que tengas en casa, piñas, bolas, velas, ramas…son ambientes íntimos y muy efectivos en las veladas nocturnas.



Cómo poner una mesa en Navidad

Una vez que tenemos la comida elegida, los vinos, las bebidas y el postre, una bonita presentación puede marcar la diferencia entre una mesa normal y otra espectacular.

Las mesas que solemos ver en las revistas suelen estar decoradas para ser fotografiadas y llevan muchos detalles, por lo que a lo mejor no son muy prácticas, todo depende del menú y el espacio, te aconsejo apostar por la lógica. Importa mucho que verdaderamente estén integradas en el conjunto de la decoración, elige las mismas tonalidades de tu salón, todo integrado.Se trata de crear un ambiente y una experiencia para que nuestros invitados se sientan halagados.

Mesa de Navidad

La vajilla es la gran protagonista, una elegante sopera, la cristalería, una fuente… que además de dar una buena presencia a los alimentos que vamos a degustar resultará mucho mejor y más atractivo, la importancia de una mesa bien decorada será el primer impacto visual que verán tus invitados y también tiene que tener una función práctica imprescindible.

Lo segundo que tenemos que poner es una buena mantelería para esa vajilla que has elegido previamente, es la base de la elegancia. Una mantelería blanca o en tonos claros realzará más los alimentos, siempre será una carta ganadora. También es posible con motivos navideños, o colores que se relacionen con la Navidad.

El centro de mesa puede ser de velas, flores, piñas, adornos navideños… lo importante es que sea proporcional en ancho y alto a las medidas de tu mesa, para que no sea un estorbo y que forme parte de tu decoración y el centro de atención. Otra opción es poner diferentes elementos decorativos repartidos por toda la mesa si tu espacio no es suficiente y así te será más cómodo para tus bandejas. Puedes poner centros de mesa distintos para cada ocasión, utilizando la misma base y sólo cambia la decoración de los accesorios, un día con bolas, otro con velas, guirnaldas luminosas…

Las velas están presentes en todas las mesas de Navidad, marcan la diferencia entre una cena normal y un evento especial. Este año la tendencia es utilizar velas led de colores metálicos en oro, plata y cobre. A mí particularmente me gustan las de led de color marfil o blancas. Los candelabros de cristal son un recurso que nunca fallan, reálzalos colocando al lado mini portavelas y bolas de cristal. Si los tienes de plata conseguirás una mesa super elegante.

Cuida los detalles, no solo se trata de poner un mantel y una vajilla bonita, la verdadera belleza de la mesa se encuentra en esos detalles de distinción que la personalizan.

Orden de los platos

Bajoplato o plato base: Te aconsejo que lo coloques siempre, quedan preciosos enmarcando tu valija y no te olvides que permanece hasta el final de la comida. Si tiene dibujos o anagrama que estén centrados. En la esquina superior izquierda el plato del pan con su correspondiente cuchillo (si pones mantequilla pondremos un plato pequeño a la derecha con su pala de untar).

Vajilla: Los platos se colocan frente al comensal, nunca deben estar al borde de la mesa al menos un centímetro alejado. No se deben mover de su sitio nada más que para ser colocados o retirados. No se ofrecen a otro comensal,ni se mueve para acercarlo a una fuente o sopera, ni para ayudar al personal de servicio, y por supuesto respetar el plato ajeno nada de meter el cubierto en otro plato. Cada plato debe ocupar su espacio y lugar. Deben estar separados entre comensales alrededor de 60 a 70 centímetros entre sí para que tus invitados estén en sus puestos cómodos, (todo depende siempre de tu espacio y tamaño de tu mesa para poder ser más generoso).

Los platos se colocan en la mesa si se necesitan, el plato que va arriba puede ser sólo de presentación y se retira cuando se sirve el primer plato o bien sirve como base para una taza de consomé, un bol de crema. El plato hondo debe colocarse directamente sobre el bajo plato, como base un plato llano.

Mesa de Navidad

La cristalería: Lo más práctico es colocar dos vasos o copas (una de agua y otra de vino), e incluso puede que haya una tercera, la del cava o champán. Tuya es la decisión sobre todo por el espacio del que dispongas y para facilitarte la recogida de platos.

Otra opción es poner el resto de copas en una mesita auxiliar. Pero en una mesa formal nos podemos encontrar hasta 6 copas: la de jerez, la de vino blanco, la de vino tinto, la de agua, la de cava y la de licor.

Lo mejor es seguir el protocolo, situaremos un vaso de agua, a su derecha la copa de vino tinto y al lado la de vino blanco.

La cubertería: a la derecha siempre se colocan los cuchillos con el lado cortante hacia el plato, la pala del pescado y la cuchara hacia arriba. A la izquierda se colocan los tenedores, en la parte de afuera el tenedor normal, en la de dentro el pequeño tenedor de postre (otra opción es colocarlos en la parte superior del plato) y a veces en el medio de los dos el tenedor para los entrantes. Si tenemos un menú de sopa, pescado y carne, los cubiertos de la carne serán los que estén más cercanos al plato de presentación y la cuchara de la sopa la que esté más alejada.

Los cubiertos se colocan de fuera a dentro según el orden de utilización se deja un espacio con el plato de 3 cm. Otra manera de presentación es colocar unidos cuchillo y cuchara sobre el plato, con un detalle especial y el tenedor en su sitio. La forma más informal es colocar la servilleta con los cubiertos todos juntos y atados.

Las servilletas: tienen el poder de convertir tu mesa en algo festivo, elegante y original. Las servilletas deberán ir a juego con el mantel o del mismo material o en coordinación con el estampado o con el color elegido. Puedes colocarlas sobre el plato o a la izquierda. Siempre de tela perfectamente doblada o con algún detalle personalizado. Tuya es la decisión de llevar servilleteros, con adornos en color, naturales y por supuesto todo ello depende de la forma en que las doblamos tienes que ser creativo.

Utensilios de servicio: prepáralos con tiempo, revisa su estado, necesitarás fuentes, bandejas, jarras de agua. Si tienes utensilios de plata o alpaca que estén brillantes. Pinzas, cubertería de servir, accesorios… hasta el sacacorchos, todo tiene que estar contemplado para tu facilidad y no rebuscar en los cajones en el último momento, tu comodidad y la de los invitados depende de tu previsión.

Tarjetas marcadoras de sitios: quedarán perfectas en los puestos, le darán un toque sofisticado, es importante elegirlas bien acorde a la decoración, también puede ser muy entrañable si se hacen de forma manual con los miembros de tu familia.

Las sillas: es imprescindible tener algún asiento de emergencia guardado por si hay alguna sorpresa (piensa en todos los imprevistos).Tus sillas también merecen tu atención, con un adorno personalizado de navidad, ramitas naturales, lazos colgados..un toque elegante.

¿Cómo nos sentamos? la mesa la presiden siempre los anfitriones, pero en estas fechas puedes darle el protagonismo que se merecen nuestros mayores y luego colocarlos como los hayas dispuestos en las tarjetas.

Mesa de Navidad

Mesas para niños: una buena opción si hay muchos niños es poner una para ellos, puedes ahorrarte lo de colocar varios platos con uno será suficiente y más funcional. En cuanto al servicio lo mejor es un tenedor y cuchara, por si son muy pequeños y podrían lastimarse y un vaso para el agua.



Mesa auxiliar: tener una mesa cerca de apoyo es fundamental para evitar los paseos a la cocina. En ella colocaremos las copas que utilizaremos más tarde, las botellas, más cubiertos, las bandejas de los dulces y postres.

Móvil: sé que resultará difícil pero esta noche especial es mejor que estén fuera de la mesa, en modo vibración o en silencio. Es la ocasión de estar con vuestra familia, que a lo mejor sólo ves en estas fechas… nadie os garantiza que el año que viene podamos repetirlo, vive el momento.

Las mesas de navidad son muy agradecidas, con poco obtendrás un bonito resultado, lo más importante es tu implicación en ella, tu gusto, tu ilusión, tus ganas de agradar, la personalización de tus detalles y en definitiva el amor con que la has organizado es sin duda lo mejor y se verá reflejado en los ojos de tus invitados y en los tuyos.