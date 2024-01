Cinco disfraces fáciles y baratos con los que triunfar estos carnavales

El Carnaval, arraigado en la tradición popular, surge como un festivo previo a la cuaresma cristiana, marcado por la fluidez de su fecha, oscilando entre febrero y marzo. A pesar de que las celebraciones varían, su esencia se mantiene: un período de permisividad y descontrol. Los Carnavales se acercan, y desde EstiloIdeal te proponemos cinco opciones fáciles de lograr, y además, de bajo presupuesto.



Audrey Hepburn



Un clásico que nunca pasa de moda. Para encarnar a la elegantísima Audrey solo necesitas un vestido negro, unos guantes largos, una tiara de juguete, unas gafas negras de sol y un collar de bisutería. En esta ocasión, es importante prestar atención al peinado, no puede faltar su icónico recogido.

Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes



¿Dónde está Wally?

Entrañable y divertido. Para sumergirte en el mundo de Wally se necesitan unos pantalones vaqueros, un jersey a rayas rojas y blancas y unas gafas redondas. Puedes completar el look con un bastón y una mochila para captar al 100% la esencia de este famoso personaje.

Imagen del personaje Wally

Tributo a Britney Spears en "Baby One More Time"

Opta por una mini falda oscura, una camisa blanca con un moño bajo, y añade un jersey gris para aportar ese toque característico. Completa el disfraz añadiéndole unas trenzas y pompones rosas, emulando a la icónica imagen de la estrella pop.

Britney Spears en "Baby One More Time

Olivia Newton-John como Sandy en "Grease"

Conseguir en look de Sandy en "Grease" no será muy complejo: se necesitan unos leggins negros y una camiseta negra con los hombros descubiertos -con brillo o tipo cuero-. Agrega volumen a tu melena y no olvides los zapatos de tacón, preferiblemente en rojo.

Escena de la película "Grease"

La loca de los gatos

Para conseguir el disfraz de la ”loca de los gatos” solo necesitamos coser unos cuantos gatitos de peluche a un albornoz. El resto se crearía con un pijama, unas pantuflas y unos rulos en el pelo.