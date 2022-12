Los bolsos handmade que necesitas para triunfar estas fiestas están en Mi pequeña Merichic

El handmade toma cada día más fuerza en el mundo de la moda. La revolución por lo “hecho a mano” no es una tendencia nueva, pero si bien es cierto que cada día se valora más y que desde el 2021 está en alza. Hay muchas razones por las que apostar por este tipo de productos: apoyas la economía local; en la mayoría de los casos son piezas exclusivas o de producción muy limitada; comprar productos hechos a mano te da la oportunidad de conocer a la persona que hay detrás de cada pieza; y además, el artesano siempre es fiel a su estándar de calidad.

En la actualidad los gustos apuntan hacia artículos que sean más personales que aquellos que se pueden encontrar en todos lados. Los clientes pueden participar activamente en todo el proceso de creación del producto e incluso aportar sus ideas, mientras se dejan guiar por los profesionales.

Bolsos de fiesta confeccionados por María Estrada. I LARA FONTELA



Y de esto sabe mucho María Estrada. Abrió su tienda bajo el nombre Mi pequeña Merichic el 12 de septiembre de 2022 en el número 21 de la calle Nicaragua, pero ya llevaba 10 años cosiendo y moviendo sus productos artesanales en markets y en determinadas tiendas de forma puntual: “el nombre de la tienda está registrado en industria desde el año 2016 porque yo llevaba ya 10 años cosiendo, pero no me había establecido en tienda. Mi intención era hacerlo en 2020, pero la situación me echó para atrás”, afirma.

En Mi pequeña Merichic podemos encontrar todo tipo de complementos elaborados por María, confeccionados con mucho mimo y con los mejores materiales: “utilizo siempre algodón y lanas, a la hora de trabajar el producto queda mucho mejor, pero claro, el coste de esos productos y materiales son un poco más caros. Aún así, intento mantener unos precios asequibles”, destaca María.

Entre otros muchos de sus productos (diademas, tote bags, neceseres o collares, entre otros) está teniendo muy buena aceptación la colección de bolsos que ha elaborado para estas fiestas. Todos completamente diferentes: con brillos, lisos, con lentejuelas, con bordados y en forma de bombonera.

Bolsos de fiesta confeccionados por María Estrada. I LARA FONTELA

Además, María aprovecha los momentos en los que la tienda está más tranquila para ir reponiendo los productos que va vendiendo. Una parte de la tienda la tiene destinada a un pequeño taller desde donde va confeccionando sus productos: “adelanto mucho trabajo en esos ratitos libres”, afirma.

“En la tienda tú ves un producto que te gusta pero que prefieres en otro estampado. Entonces enseño las telas y decidimos la definitiva. Así los clientes llevan los productos a su gusto y personalizados. No suelo repetir, salvo cosas puntuales como los uniformes del colegio porque es inevitable no repetirlos porque son siempre iguales. Pero por ejemplo, de los bolsos de fiesta tengo uno de cada, entonces tú lo compras a un precio que tampoco es caro, porque son 25 euros para ser un trabajo artesanal. Con buenos materiales, buenas telas, cordones de seda y no de poliester, un montón de detallitos y sabes que lo llevas tú de forma exclusiva”, añade María.