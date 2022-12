Comprar en San Andrés: The Mint

El 18 de enero The Mint cumplirá 16 años. Detrás de esta tienda multimarca, ubicada en el número 30 de la Rúa Álvaro Cebreiro, se encuentra Estela Pernas, su propietaria. The Mint cuenta con firmas españolas, francesas y danesas. En ella, podemos encontrar una variada selección de prenda exterior; de punto - siendo referencia en la ciudad -; complementos, bolsos y calzado: “realmente te puedes vestir de la cabeza a los pies. Tenemos varias firmas de joyería, que también funcionan muy bien, sobre todo en estas fechas, que la gente aprovecha para comprar este tipo de detalles”, afirma Estela.

La mayoría de las prendas que te vas a encontrar en The Mint son atemporales. Es cierto, que el precio es un poco más elevado, pero sabes que te vas a comprar una prenda que vas a tener en tu armario varias temporadas, que es de muy buena calidad y que no va a pasar de moda: “puedes encontrar cuatro cosas puntuales que son más tendencia, más moda, pero la mayor parte de las prendas que vas a encontrar son prendas que te van a durar años. Preferimos que la gente piense mucho lo que se compra, y que lo combine con prendas de distintas campañas. Es decir, comprar menos pero apostar siempre por prendas de calidad”, destaca.

Para comprar las prendas van a showrooms a Madrid, a Barcelona o a París. Confiesa que la compra siempre da un poco de vértigo: “nosotros compramos unos cuantos meses antes de que la ropa llegue a la tienda. Es difícil porque al final es una apuesta de mucho dinero meses antes, y siempre asusta saber si has comprado bien. Ahí viene el éxito de la campaña. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Y siempre funciona bien, porque tenemos un pequeñísimo rincón de outlet donde hay muy muy poquitas prendas. Por lo tanto, aunque me cueste y lo piense mucho, lo debo de estar haciendo bien, porque funciona y hay muy poco stock”.

Estela Pernas la propietaria de The Mint. I CEDIDA

Estela es una apasionada de la moda desde que es muy pequeña: “la moda me chifla y también todo aquello relacionado con la imagen y la decoración. Cuando era una niña ya elegía la noche anterior la ropa que me iba a poner al día siguiente. Siempre me compraba revistas de moda para estar al día de las tendencias. Además, me gusta mucho la gente, el trato con la gente me hace feliz. Y no me veo trabajando en otro sector, este es mi sitio. No tiene que ver con lo que he estudiado, pero llevo toda la vida dedicándome a esto y estoy muy contenta.

Tienen un estilo definido después de tantos años pero, innovan e intentan siempre ofrecer prendas y complementos nuevos: “tenemos una clientela fija y no pueden encontrarse siempre con lo mismo. Hay algunas firmas con las que probamos y se quedan; y en cambio otras, no encajan tan bien. Cuando esto ocurre, seguimos buscando. Además, contamos con firmas en exclusiva como Des Petits Hauts, Sita Murt, Magnolya Collection, Sessun o Marta Anastasia Formentera”, afirma la propietaria.

Estela además se encarga de las redes sociales y de hacer las fotos del producto para subir a ellas: “hay gente que compra las prendas porque lo ha visto en instagram. Muchas clientas vienen con el pantallazo de instagram y me dicen que quieren ese conjunto así. El look que haces para subir en la foto de instagram ayuda mucho a la hora de decidirse a comprar algo”.

“No puedo estar más feliz y agradecida por todo el cariño que muestran mis clientas. Algunas ya son amigas. Me emociona pensar que la gente siempre entra en la tienda con una sonrisa, eso significa mucho”, añade.