Seis tiendas locales que debes conocer en A Coruña

Hay vida más allá del imperio Inditex. Y realmente, no hay tendencia que supere el saber diferenciarse y crear un estilo propio. Esto implica añadir al look prendas o complementos más especiales, que no sean las que conocemos por ser virales en el mundo de Instagram. Hoy desde Estilo Ideal te sugerimos diez tiendas de moda con las que podrás renovar tu ruta de compras.

CORDERA

Mónica Cordera nació en 2008 de la mano de dos hermanas, María y Mónica. En esta tienda ubicada en el número 3 de la calle Picavia nos encontramos diseños contemporáneos y minimalista, con una producción ética y sostenible 100% made in Spain. La marca tiene su sede en Galicia, donde se crean y elaboran todas las prendas de manera ética y cuidadosa.



Sombrerería Austrohúngara

Jana López está detrás de esta sombrerería, la única de A Coruña. Está ubicada en la Estrecha de San Andrés y abrió sus puertas en el año 2017. En esta pequeña tienda se pueden encontrar productos exclusivos como sombreros hechos a mano, diversos tipos de boinas tradicionales, gorras y también gorros, orientados tanto para un público más jóven como para el público más adulto.

Aquí podrás encontrar complementos con personalidad, desde los colores más básicos a gorros estampados o a boinas con colores llamativos.



MAAZI

En el número 12 de la calle Teresa Herrera se encuentra MAAZI, una tienda multimarca que ofrece varias firmas españolas y que además cuenta con una colección propia. Un lugar al que acudir a buscar prendas especiales en las que invertir, porque sabemos que no van a pasar de moda.









The Lorenzo Store

The Lorenzo Store abrió sus puertas en abril de 2019 en el número 1 de la calle Pío XII, justo enfrente del mercado de San Agustín. Se trata de un proyecto que Alejandro Lorenzo trajo a A Coruña, consiguiendo que se convierta en una tienda referente en ropa vintage, reciclada y customizada. The Lorenzo Store es una tienda de ropa masculina, dónde las mujeres también pueden encontrar prendas que se adapten a su estilo allí. Podrás encontrar firmas como Levis, Polo Ralph Lauren, Barbour o Carhartt, entre otras. Hay muchas prendas denim, muchas camisas, muchos trajes, gabardinas, petos y monos.



Vintage&Coffee

En la plaza de Humor se encuentra Vintage & Coffee, la tienda vintage estrella de A Coruña. Un negocio dónde puedes encontrar joyas en forma de gabardinas Burberry, vaqueros Levi´s de los 80 y de los 90 o camisas y vestidos floreados y coloridos e incluso, prendas con estampados que en la actualidad ya no se fabrican.



SanAndres21

Marián Costa abrió SanAndres21 en el año 2014, un espacio en el que cualquier mujer puede sentirse identificada, ya que no hacen segmentación ni por tallas, ni por edad. En la tienda, podemos encontrar marcas diferentes y de calidad, dónde destacan las firmas especializadas que se dedican a la producción de un único producto.