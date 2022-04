Yolanda Díaz y Ada Colau no descartan haber sido espiadas alguna vez

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no han descartado este sábado haber sido espiadas alguna vez.





En una entrevista conjunta de Catalunya Ràdio al asistir al Desayuno de Sant Jordi en el Ayuntamiento de Barcelona, Díaz ha contestado así al preguntárseles si están tranquilas de que ellas no han sufrido espionaje: "No, yo no. Yo, no".





Y al repreguntársele si teme que la puedan espiar, la vicepresidenta ha insistido: "Sí, sí. Lo digo francamente. Sí".





Ada Colau

Colau ha respondido: "Lo hemos contemplado siempre como una posibilidad. No tenemos nada que esconder, pero evidentemente es un escándalo que se pueda normalizar o se pretenda normalizar" que pueda haber escuchas a políticos o cualquier ciudadano.







"Una democracia fuerte es la que no tiene ningún miedo de investigar, de ser transparente, de dar todas las explicaciones hasta el final", ha añadido.