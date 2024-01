Sanidad ampliará un 15 % las plazas de Atención Primaria y duplicará las de Psicología

El Ministerio de Sanidad ampliará un 15 por ciento la oferta de plazas en Medicina de Familia y Comunitaria -unas 375 más- y duplicará las de Psicología, hasta llegar a casi 500 esta legislatura, al tiempo que reconocerá tres nuevas especialidades para mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Salud.



Un sistema cuya "columna vertebral" es la Atención Primaria, ha subrayado la ministra de Sanidad, Mónica García, en su primera comparecencia en el Congreso, en la que ha anunciado la celebración de un Consejo Interterritorial monográfico para el próximo 9 de febrero.



En esa reunión, la ministra propondrá a los consejeros la creación de una Comisión de Atención Primaria para que esta "tenga el papel estable y de desarrollo" que la sanidad pública necesita y que favorezca a las dos administraciones la adopción de medidas conjuntas y el intercambio de buenas prácticas.



Junto a ello, el Ministerio tiene la intención de presentar las conclusiones del estudio en atención primaria que la OMS realizó en España en 2023.

Incremento de plazas, autobajas y nuevas especialidades

García ha puesto en valor el gran esfuerzo realizado en la última convocatoria de Formación Sanitaria Especializada, que ha dedicado la mayor oferta a Medicina con un total de 8.772 plazas, de las que 2.492 han sido para Familia, una cifra que Sanidad quiere incrementar un 15 % durante la presente legislatura "de la mano de las comunidades".



Del mismo modo, también se ha comprometido a duplicar la acreditación y oferta de plazas de Psicólogos Internos Residentes, de las que salieron 247 la pasada convocatoria.



Para descongestionar la Atención Primaria, Sanidad apuesta además por otra medida que está estudiando con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social y con el diálogo social, y es la autojustificación de la ausencia por enfermedad leve al puesto de trabajo.



"Es una medida de gran consenso social, aplicada en muchos países de nuestro entorno y que es beneficiosa tanto para trabajadores y trabajadoras como para profesionales sanitarios y empresas", ha recalcado.



Otra de las demandas clásicas de los profesionales que Sanidad aspira a satisfacer es la de reconocer la especialidad de Medicina de Urgencias, la de Enfermedades Infecciosas y la de Genética; además, piensa "seguir avanzando en el diseño de la especialidad de Psicología Clínica Infanto-juvenil".

Leyes de Universalidad y Gestión Pública

Sin embargo, García ha querido dejar claro que todas estas medidas no son suficientes para paliar la carencia de profesionales sanitarios si no se retiene su talento. "No sirve de nada formar profesionales si luego no desean quedarse en su puesto de trabajo", ha advertido la ministra.



Por eso, "a lo largo de los próximos meses", aprobará la Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud.

Junto a ella, impulsará una Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, que derogue la de 1997 y que blinde la gestión pública directa del SNS porque "sabemos por numerosa evidencia científica que la privatización sanitaria está vinculada con el aumento de la mortalidad evitable y con el empeoramiento de la calidad en la asistencia sanitaria".



"Los intentos de privatización han sido, por tanto, obscenos, ineficientes, caros, pero sobre todo han puesto en riesgo nuestra salud", ha zanjado.



El Ministerio de Sanidad también va a implicarse "directamente", en su "rol de facilitador", por mejorar las listas de espera, que más que espera, son "desesperación".



De este modo, actualizará el Real Decreto de Listas de Espera para permitir la recolección de datos en áreas críticas como la psicología, e información más actualizada para el conjunto del país porque "no es razonable que a fecha de enero de 2024 los datos a los que tenemos acceso sean de junio de 2023".

Salud bucodental para mayores de 65

En otro orden de cosas, García ha recordado su intención de ampliar progresivamente la prestación de salud bucodental para mayores de 65, a lo que quiere añadir la salud visual y la Atención Temprana.



Asimismo, a lo largo de 2024, arrancará un Plan de Inversiones para la Mejora de la Asistencia Sanitaria a los pacientes con enfermedades raras, incluyendo ELA.



Por otra parte, el Ministerio priorizará el Observatorio de Salud y Cambio Climático y está desarrollando un Plan Nacional de reducción de la huella de carbono en el sector salud para alcanzar la "neutralidad climática".



Del mismo modo, reforzará el papel del Observatorio de Salud y Mujer para incorporarlo como centro colaborador de la OMS Euro y conseguir que "el enfoque de género sea tenido en cuenta para conseguir políticas sanitarias más equitativas", que aborden problemas como la violencia obstétrica, la sobremedicación por ansiedad o la capacidad efectiva de abortar en el sistema público.



Así, luchará con Igualdad por el cumplimiento efectivo de la ley del aborto en la sanidad pública y el refuerzo de la atención primaria como primera línea de detección de la violencia de género.