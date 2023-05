Sánchez arenga al PSOE para frenar a una derecha “envalentonada”

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, arengó a los suyos hoy para dar la batalla en las elecciones generales contra una derecha “envalentonada” que asegura que hablará de “pucherazo” y tratará de ensuciar la campaña, como sus “maestros norteamericanos”.



“La tormenta, ya lo hemos visto el pasado 28 de mayo, va a ser tremenda. El aperitivo de suciedad, insultos, mentiras que vamos a tener que superar el próximo 23 de julio, hemos tenido un primer registro el pasado 28 de mayo”, dijo Sánchez en una reunión celebrada en el Congreso junto a diputados y senadores del PSOE.



Sánchez, que fue recibido entre aplausos y con todos los parlamentarios en pie, entonó el mea culpa al inicio de su intervención por los malos resultados del PSOE.

Por conciencia



“Ningún líder puede mirar hacia otro lado cuando los suyos reciben un castigo tan inmerecido”, dijo el presidente, que asegura que tomó la decisión de adelantar las elecciones generales al 23 de julio por “conciencia” y pensando en sus compañeros y en su “trabajo”.



“Me duele perder, pero tengo que confesaros que cuando más me duele perder es cuando las consecuencias inmediatas recaen sobre personas a las que quiero”, añadió.



Pero enseguida pasó a la acción y se enfundó el traje electoral en un discurso con un tono muy duro y motivador, concebido como un anticipo de la campaña y una arenga a los suyos, a los que pidió que den la “batalla” frente a una derecha “envalentonada”.



“Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos”, comentó en alusión al PP y a Vox.



A su juicio, en las elecciones del 23 de julio la única alternativa al PSOE es “el tándem formado por la extrema derecha y la derecha extrema”, que considera dos fuerzas “del todo semejantes en forma y fondo”, como asegura que quedó claro en la campaña del 28-M y se verá con “lo que van a hacer desde gobiernos locales y autonómicos cuando tengan oportunidad”.



“España no es inmune a esa corriente reaccionaria, pero en España podemos pararlo por nuestros hijos y nuestras hijas”, declaró el presidente.



Además, cree que el PP y Vox hablarán de “pucherazo”, pero subrayó que esto “tampoco es nuevo”, ya que “sus maestros americanos lanzaron una turba enloquecida al asalto del capitolio para denunciar un falso pucherazo en las elecciones de Trump contra Biden”.

Tranquilos y determinados



“Por eso os pido que nos mantengamos tranquilos, determinados y que respondamos a esa catarata de insultos y mentiras con argumentos y a las falsedades con datos”, apuntó Sánchez, que estuvo flanqueado en el escenario por la vicesecretaria general del PSOE y ministra, María Jesús Montero; la presidenta del PSOE, Cristina Narbona; el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el portavoz del Congreso, Patxi López; y la del Senado, Eva Granados.



El PSOE estudia celebrar una reunión del Comité Federal el 10 de junio para aprobar las listas electorales. Ese sábado es el día siguiente a que termine el plazo para formalizar coaliciones, por lo que ya se sabrá si el proyecto Sumar de Yolanda Díaz cerró o no una coalición con Unidas Podemos, Compromís y Más País, entre otras formaciones a la izquierda del PSOE.

Una ecuación sin Vox



Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, afirmó que habrá que ver “cómo quedan los números” y aunque aseguró que el PSOE tiene “preferencia” para su formación y “lo más lógico” sería que lo apoyara, no descartó “otra alternativa” en la que no esté Vox (es decir, del PP) si no hay ningún modo de que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda repetir en el cargo.



En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Esteban señaló que, cuando Sánchez anunció el adelanto de los comicios, ya dijo que “no tenía mucho sentido” porque coincide con la conformación de las instituciones tras las elecciones municipales y forales, y el inicio de la presidencia española de la UE, y que, aunque considere que “no es el momento más adecuado, seguiremos adelante”.



El portavoz jeltzale aseguró que las elecciones del 23 de julio serán “totalmente distintas” a las recientemente celebradas, en las que reconoció “la bajada” que ha sufrido su partido, aunque destacó que “nuestros datos son mejores que los de 2011, cuando se dijo que llegaba el cambio”.



Además, recordó que en las próximas elecciones “no se elige al presidente”, sino a los representantes en el Congreso, y “después veremos cómo quedan los números” para elegir al nuevo presidente del Gobierno.



“Nosotros tenemos claro que, si entra Vox en una ecuación, no vamos a estar. Hablaremos con todos y, por supuesto, primero con el PSOE, porque tiene preferencia, aunque habrá que ver qué mayoría tiene. Exploraremos si tiene opciones, y si no las tiene, porque no puede de ninguna manera, puede haber otra alternativa, aunque, si es con Vox, adios”, señaló Esteban.

Cs espera una repetición



Mientras, el secretario general de Ciudadanos, Adrián Vázquez, ve un escenario “plausible” una repetición de las elecciones generales del 23 de julio, lo que abriría un nuevo ciclo político para los ‘naranjas’. Así, cree que lo mejor es “esperar” y no disolver el partido.



En declaraciones en Onda Cero, reafirmó la decisión de la dirección ‘naranja’ y sostuvo que la idea es “rearmarse” para “volver a intentar ser una alternativa política ilusionante”, a pesar del “descalabro” del 28-M.



Frente a esto, el hasta ahora portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, tachó de “cobardes” a los dirigentes del partido naranja y les exigió una dimisión “en bloque”, al tiempo que aseguró que su decisión de no presentarse a las elecciones generales del 23 julio obedece a la intención de “guardarse el dinero que hay en la caja para la campaña” de las europeas de 2024. Una petición a la que se sumó el procurador de Cs en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea.

El nuevo partido de Olona



Mientras, la exdirigente de Vox Macarena Olona registró en el Ministerio del Interior un nuevo partido político. Olona confirmo a RTVE que el nuevo partido se llamará “Caminando Juntos”.



Olona abandonó las filas de Vox en julio del pasado año y entonces ya dijo que no concurriría a las elecciones autonómicas y municipales celebradas este domingo, pero no cerró la puerta a poder hacerlo en unas elecciones generales. Nada más celebrarse los comicios del 28-M, la abogada del Estado avivó en redes sociales los rumores sobre una posible vuelta a la política.