El PSOE critica que Junts convierta "cada votación en un Vietnam"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha criticado que a Junts "le guste convertir cada votación en un Vietnam" y ha rechazado este "estilo de hacer política", aunque ha celebrado el "giro" de los posconvergentes, que con su abstención permitieron la aprobación de dos decretos del Gobierno.



JxCat pactó con el PSOE la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los primeros decretos ley del Gobierno, lo que permitió que saliera adelante el decreto ómnibus con reformas para la Justicia y el de medidas anticrisis.



En una entrevista en RAC1, preguntado por si los socialistas se habían "tragado un sapo" con la delegación de las competencias sobre inmigración, Illa lo ha negado y se ha mostrado a favor de que Cataluña tenga "todas las competencias posibles", dentro del marco de la legalidad.



Sin embargo, ha cuestionado la finalidad de tener estas competencias: "¿Para hacer qué? Porque tenemos muchas competencias y no las ejercemos adecuadamente".



En este sentido, ha enfatizado que la Generalitat tiene "desde hace cuarenta años" las competencias exclusivas en educación y, a pesar de ello, Cataluña se encuentra "en la cola" en esta materia.



Sobre la votación de ayer de los decretos, dos de los cuales se aprobaron "in extremis" gracias a la abstención de Junts, Illa ha señalado: "Hay gente que parece que le guste convertir cada votación en un Vietnam, a mí no me gusta esto. Me gustan las políticas serias, rigurosas, y enfocadas a solucionar problemas".



El líder del PSC ha agradecido a todos los grupos políticos que permitieron la convalidación de los decretos y ha valorado el "giro" de Junts.



"Antes del de ayer, hubo tres decretos anticrisis y (Junts) no había apoyado ninguno. Y ayer lo hizo. Pues bienvenido este giro, me parece muy bien", ha indicado Illa, que también ha puesto de relieve que "ERC hizo menos ruido y fue muy efectivo también".

JxCat asegura que el pacto con el PSOE incluye competencias en permisos de residencia

La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha afirmado este jueves que el pacto con el PSOE para la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat también incluye los permisos de residencia y la expedición de documentos, así como los "flujos migratorios".



"Se ha dado un pase de gol a la Generalitat, y esperemos que la Generalitat marque este gol", ha asegurado en declaraciones a la emisora Rac1.



Ayer, JxCat pactó con el PSOE la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que a su juicio haría peligrar la amnistía y publicar las balanzas fiscales a cambio de no votar los tres primeros decretos ley del Gobierno.



La decisión de Junts permitió que salga adelante el decreto ómnibus con reformas para la Justicia y el de medidas anticrisis, después de una larga negociación que se cerró a última hora.



"Algunos han confundido argucias a última hora con discreción", ha apuntado Nogueras al respecto, y ha añadido que lo que ocurrió con los reales decretos son la prueba de que el PSOE debe "dejar de negociar de espaldas a Cataluña".



La cesión de competencias en materia de inmigración se realizará, según Nogueras, mediante una ley orgánica que parta del artículo 150.2 de la Constitución.



Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha apuntado que el acuerdo con el PSOE permitirá que la Generalitat "podrá hacer una gestión integral en materia de inmigración", desde los flujos migratorios hasta las políticas de integración.



Preguntado por si es partidario de expulsar a inmigrantes irregulares que sean multirreincidentes, Turull ha asegurado que "todo se debe decidir desde Cataluña", pero ha indicado que "empezar el debate por aquí es empezar la casa por el tejado".



"En el momento en que tienes las competencias en materia de gestión de la inmigración, de juventud, en servicios sociales y en educación lo que tienes que procurar es que no haya multirreincidencia", ha subrayado.

Bolaños afirma que cuando un juez consulte a la justicia europea el proceso se suspenderá

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que el acuerdo con Junts "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales en nuestro país", con lo que cuando un juez consulte al Tribunal de Justicia de la UE el proceso en cuestión se suspenderá.



Entrevistado en TVE y en Telecinco, Bolaños ha precisado el acuerdo cerrado este miércoles con Junts para sacar adelante los primeros decretos del Gobierno y que implica, entre otras cuestiones, suprimir de uno de ellos el nuevo artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento criminal, que los catalanes consideraban que podría retrasar la aplicación de la ley de amnistía.



Bolaños dijo en diciembre que esa disposición formaba parte del pacto alcanzado con la Comisión Europea para recibir 10.000 millones de euros, pero este jueves ha señalado que el compromiso alcanzado con Bruselas es convalidar un real decreto "que tiene casi 200 folios", no una disposición concreta.



No incluirla, ha asegurado, "no cambia nada el régimen de las cuestiones prejudiciales", ya que estos momentos cuando un juez se dirige a la justicia europea para consultar cómo aplicar el derecho comunitario, el proceso en cuestión ya queda en suspenso, como marca la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Supremo.



"En un decreto ley tan amplio, tan extenso, tan ambicioso, que hubiera una controversia sobre un artículo que realmente no cambiaba nada, pues no tenía demasiado sentido", ha manifestado antes de recordar que el grueso del decreto supone "un paso de gigante para que la justicia en España sea más ágil, más digital y más moderna".