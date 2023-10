El PP pide a Sánchez dejar de "marear la perdiz" sobre la amnistía porque "el silencio no es opción"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha exigido a Pedro Sánchez que deje "de marear la perdiz" sobre la ley de amnistía y el referéndum de autodeterminación que exigen los independentistas para apoyar su investidura. "Ni el silencio ni la ambigüedad son una opción".

"Los españoles no somos tontos, y el referéndum no puede ser la excusa para la amnistía. No estamos dispuestos a tragar ni el PP ni los españoles", ha recalcado Bendodo en una rueda de prensa en Génova.

Lo ha hecho en vísperas de que tanto Sánchez como Alberto Núñez Feijóo acudan a la segunda ronda de consultas que este lunes ha emprendido Felipe VI para investir a un jefe del Ejecutivo y tras la que se da por hecho que el líder socialista saldrá como candidato.

Para Bendodo, "hay algo mucho peor que la amnistía, la impunidad" y Sánchez está "alentando que esos delitos puedan ser eliminados siempre que haya un interés personal que lo justifique".

Frente a las maniobras que el PP atribuye al PSOE para impulsar una amnistía a los protagonistas del procés, Feijóo acudirá mañana a la reunión con el monarca "con esa misma claridad de ideas y principios" que puso de relieve durante el debate de su investidura "para defender una España de ciudadanos libres e iguales, vivan donde vivan", ha subrayado Bendodo.

En este contexto, el dirigente popular ha criticado que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, haya recuperado la idea de la "España multinivel" que acuñó José Luis Rodríguez Zapatero para buscar una solución a la crisis de Cataluña: "nada que empiece por el camino de Zapatero puede acabar bien. Puso la primera piedra del enfrentamiento y la desigualdad, y Sánchez puso todas las demás".

Si bien ha dicho desconocer cuál será el planteamiento que Sánchez defenderá mañana ante el monarca, sí ha recordado que mientras el líder popular tiene 172 votos que apoyaron su investidura, el candidato socialista, "en el mejor de los casos", cuenta con 152 dejando además en el aire los cinco escaños de Podemos dentro de Sumar si Irene Montero no sigue en el Consejo de Ministros llegado el momento.

Sobre el incidente en el que se vio envuelto el diputado Óscar Puente en el AVE al ser insultado por un viajero, Bendodo ha señalado que cuando un "político faltón" se encuentra con uno enfrente que le insulta "se junta el hambre con las ganas de comer y se produce la tormenta perfecta".

De Puente, que defendió la posición del PSOE en la investidura fracasada de Feijóo, ha dicho que representa al nuevo PSOE y ha insistido en que "tendrá otras virtudes pero es un político faltón, siempre lo ha sido.