Junts avisa al PSOE que romperá el pacto de investidura si no hay amnistía "integral"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado este miércoles al PSOE de que incumplirá el acuerdo de investidura si no sale adelante una ley de amnistía "integral y de aplicación inmediata".



"Si no se mueven aquí y no quieren que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no estarán cumpliendo con lo que acordamos", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.



Aunque ha negado que esto sea una amenaza, ha pedido concentrarse en buscar "soluciones" para lograr un redactado compatible con lo que defienden, algo que ve posible.



Tras explicar que ha hablado con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en las últimas horas, ha manifestado su voluntad de sentarse con los socialistas para arreglar la ley: "Tenemos 15 días, no lo dejemos para el último minuto".



Aunque constata que con ERC lo ven diferente, ha pedido no resignarse al redactado actual de la norma porque, a su juicio, se han abierto "vías de agua que hay que blindar y tapar".



"Tal y como está el texto ahora, con unos tribunales normales, la ley sería buena. Pero ante lo que hemos visto estos dos meses y medio, un manual para boicotear la ley con relatos delirantes, ahora tenemos la oportunidad de blindarla mucho más", ha destacado.



Después de que el diputado de ERC y miembro de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, se haya trasladado a Ginebra (Suiza) por el caso de Tsunami Democràtic, Turull ha defendido una ley de amnistía en la que tengan cabida "todos" los afectados.



Según Turull, con el texto actual de la ley se quedarían fuera muchas causas abiertas, algunas relacionadas con los CDR, la 'Operación Judas' y los casos Volhov y Tsunami Democràtic.



"Si ves todo esto, ahora que tenemos la oportunidad de reforzarlo y tapar estas vías de agua que han abierto a golpes de martillo, hagámoslo", ha reclamado el dirigente de Junts, tras añadir que el cambio de posición de la formación se debe a jueces como Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre, entre muchos otros, ha especificado.



También ha concretado que, con el redactado de la norma, el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, quedarán fuera de la amnistía, pero ha insistido en que "esto no va de ninguna solución personal" y sí de intentar que englobe al máximo de afectados posibles.



El Gobierno confía en aprobar junto a Junts una ley de amnistía con "seguridad jurídica"

El Gobierno ha instado este miércoles a Junts a reconsiderar su posición, tras su rechazo la víspera a la ley de amnistía, y ha confiado en que el texto salga del Congreso con plena "seguridad jurídica", aunque ve un estrecho margen para hacer alguna modificación a lo ya pactado.



Varios ministros, entre ellos María José Montero, Félix Bolaños, Pilar Alegría y Óscar Puente, han remarcado en varias entrevistas en radio y televisión su confianza en que la ley de amnistía salga adelante, sin que conlleve un final anticipado de la legislatura.



Bolaños, en la Ser, ha sido tajante en ese sentido: "La legislatura no la decide ningún grupo, la decide el presidente, va a durar tres años y medio".



El titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes ha hecho hincapié en que "la ley ha estado muy trabajada" durante meses en negociaciones con Junts y otros partidos para que fuera "impecable" e "impoluta" en cuanto a ser conforme a la Constitución y al derecho europeo.



Sobre si aceptarán algún cambio en el texto, después de que el PSOE votara en contra de las enmiendas de Junts, Bolaños ha apuntado que "hay que trabajarla con el mismo rigor" que en los meses anteriores, porque "no es una ley que se pueda improvisar", y ha añadido: "Garantizo que cuando se apruebe será así de impecable".



La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, sin embargo, en Catalunya Radio, se ha mostrado más reacia a modificaciones, al subrayar que el texto de la proposición de ley orgánica era ya "absolutamente impoluto desde el punto de vista de la seguridad jurídica y constitucional", y añadir: "Estamos convencidos de que ese es el documento que tiene que aprobarse finalmente".



No obstante, Alegría también ha pedido a Junts "continuar con el diálogo" que han tenido en los últimos meses.



En la misma línea, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado en TVE que Junts rechazara la ley después de haber pactado el texto "hasta en cuatro ocasiones" y haber votado a favor previamente en comisión, y le ha pedido que recapacite.



Además, ha comentado que siempre hay "margen para negociar" y para incorporar "nuevas cuestiones", aunque ha subrayado que el texto que fue llevado al pleno "tenía todas las garantías para ser un texto constitucional" y que los cambios que quería introducir Junts "no tenían esas premisas".



"Cualquier texto de amnistía no es constitucional, el que el Gobierno promovió sí lo era. Queremos que desde el Congreso salga un texto con seguridad jurídica", ha dicho.



Preguntada sobre si ve fuerte al Gobierno, Montero ha respondido que entre las "numerosas actuaciones" que ha emprendido ha habido alguna que no ha podido "ver la luz", pero ha destacado que el Ejecutivo ha "contribuido de forma muy notable al bienestar de la gente" en lo que llevamos de legislatura con medidas como la subida del salario mínimo interprofesional, y trabajará ahora para lograr aprobar unos nuevos presupuestos.



Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha negado en Telecinco que la legislatura esté en el aire, aunque ha reconocido que es "muy compleja", y ha subrayado la necesidad de sacar adelante una ley de amnistía que "cumpla con la Constitución y sea sólida".

Feijóo cree que el Gobierno no cedió ante JxCat en la amnistía porque hoy acude a Europa

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido que si el Gobierno no aceptó ayer los cambios que Junts le exigió para aprobar la ley de amnistía fue porque el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reúne hoy, miércoles, con el comisario de Justicia europeo, Didier Reynders.



El líder de la oposición ha sostenido en una entrevista con Antena 3, recogida por EFE, que Bolaños no podía acudir a Bruselas "con un texto todavía más obsceno" porque Europa está mirando a España y preguntándose "si esto es Hungría".



Un día después de que el no de Junts a la amnistía haya impedido su aprobación y devuelto el texto a la Comisión de Justicia, Feijóo ha señalado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "humillado de forma constante", ha "perdido el control" y está con "respiración asistida" en una legislatura que dependerá de lo que diga el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.



En todo caso, no considera que ayer se produjese un "hecho definitivo en la legislatura" ya que hubo un acuerdo para el dictamen, pero "discrepancia en alguna enmienda" y "nada más" y ahora el PSOE tiene un mes para aceptar nuevos cambios.



Además, ha vaticinado que ya con el texto actual Europa parará la amnistía porque "no pasa el filtro europeo como está" y será frenada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).



A Europa le pedirá también Feijóo que escuche lo dicho en el Congreso, la "enmienda a la totalidad al sistema judicial español" por parte de socios del Gobierno que han dicho que "el sistema judicial español es un conjunto de prevaricadores".



En ese sentido, y ante la negociación a tres en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial, Feijóo ha defendido que España necesita "ahora más que nunca" jueces independientes y un Consejo y un Tribunal Constitucional inapelables.



El PP, con su negociador Esteban González Pons, considera que tiene a la Constitución Española y a la Comisión Europea de su lado para lograr una reforma del sistema de elección del Consejo.



Por otra parte, Feijóo ha comparado los disturbios vividos en Cataluña en el procés con la 'kale borroka' en el País Vasco, que sí se consideraba terrorismo, aunque acto seguido ha apuntado que deben ser los jueces quienes califiquen penalmente las conductas.



"El terrorismo es terror y en Cataluña hubo momentos, días de absoluto terror y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos (...), lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo", ha recalcado.



Además, preguntado sobre si son terrorismo los disturbios en Ferraz, ha mostrado su rechazo tanto a las protestas que rodean ahora la sede nacional del PSOE, como las que hicieron lo mismo con el PP y el Congreso.

Torra apoya la "valentía" de JxCat al votar 'no' a la ley de amnistía

El expresidente de la Generalitat, Quim Torra, ha apoyado el voto "valiente, consciente y coherente" de JxCat, que ayer se opuso a la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, un paso que da "credibilidad" a la formación independentista.



En declaraciones a La 2 y Ràdio 4, Torra ha asegurado este miércoles que la ley de amnistía dejaba desamparadas a muchas personas tal y como estaba planteada: "No era una amnistía para todo el mundo", ha dicho.



La proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE fue rechazada ayer martes por el pleno del Congreso al no contar con los votos de Junts, con lo que se retrasa su tramitación: el texto vuelve a la Comisión de Justicia y se reabre la posibilidad de negociar cambios.



"Ayer vimos que puede haber un cambio de rumbo. O sale traición o terrorismo de la ley de amnistía o parece que Junts no la votará. Y si Junts no vota esta ley difícilmente se puede prever que esta legislatura tenga futuro", ha apuntado.



Por otro lado, para Torra, el hecho de que el diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg se haya trasladado temporalmente a Suiza para preparar su defensa significa "entrar en una dimensión diferente" del conflicto.



Preguntado por la irrupción de un cuarto espacio independentista, Torra ha defendido la creación de una nueva lista: "Si la vía unilateral ha quedado huérfana y hay más votantes independentistas que se abstienen que no que votan, me parece absurdo perder a estos votantes".



"Que aparezca una fuerza que quiera recoger estos votos me parece muy interesante", ha dicho Torra, aunque ha descartado implicarse con esta lista al estar "al margen" de la política institucional



Asens insta a JxCat y PSOE a moverse para buscar un "punto intermedio" sobre la amnistía

El exlíder de Unidas Podemos en el Congreso y negociador de Sumar en la última investidura, Jaume Asens, ha instado este miércoles a JxCat y PSOE a "mover" sus posiciones para buscar un "punto intermedio" que permita la aprobación de la ley de amnistía.



Así lo ha expresado en declaraciones a TV3, después de que ayer martes el pleno del Congreso rechazara la proposición de ley de amnistía con los votos en contra de JxCat, PP y Vox.



Asens "entiende" la posición de todas las partes, ya que "lo que más preocupa al PSOE es que la ley pase todos los filtros", tanto el del Tribunal Constitucional (TC) como el de la justicia europea y el de la opinión pública, mientras que "lo que más preocupa a Junts es que cubra todos los casos" de encausados por el 'procés', pero aún ve "margen para la negociación".

"Hemos de encontrar un punto intermedio", ha remarcado Asens, que considera que "no sirve de nada una ley que sea parcial" y no cubra a todos los afectados por causas judiciales relacionadas con el 'procés', "pero tampoco sirve de nada" una ley que no pase los filtros del TC o de la justicia europea.



Una solución que "se puede plantear", en su opinión, es la "reforma del Código Penal", porque actualmente el delito de terrorismo "permite muchas interpretaciones", al recoger una definición "muy ambigua".

"Fuimos el hazmerreír de Vox y PP"



En cualquier caso, ha deplorado la imagen de ayer en el Congreso: "Fuimos el hazmerreír de Vox y el PP", ha dicho Asens, que considera que el juez Manuel García-Castellón "ha conseguido uno de sus objetivos, que es dividir el bloque de la investidura".



Para Asens, "fue un error lo que hizo Junts" ayer en el Congreso, porque "cuando estiras mucho la cuerda la puedes romper" y con los "escenarios maximalistas de 'todo o nada' puedes quedarte con nada".

"Estamos en una situación delicada", ha alertado Asens, que ve un "riesgo importante", porque "ahora mismo la amnistía está en un limbo" y ha entrado en una "dimensión desconocida".