Juan Lobato denuncia un "linchamiento" por parte de sus compañeros del PSOE

El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, ha denunciado este martes el "linchamiento" que ha sufrido en las últimas horas por parte de algunos miembros y compañeros de su partido y ha insistido en que en el PSOE hay democracia interna.

Lobato ha dicho estas palabras en una breve declaración en la Asamblea de Madrid después de que amplios sectores del partido trasladaran en las últimas horas que el dirigente regional ha quebrado la confianza dentro del PSOE tras registrar en una notaría una conversación privada con la jefa de gabinete del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera.

A última hora del domingo, el periódico 'ABC' publicó que la jefa de gabinete de López -entonces director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno-, envió a Lobato la información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la que reconocía sus delitos fiscales, para que el dirigente del PSM la utilizara en la Asamblea de Madrid, aunque Lobato se negó.

Tras asegurar el lunes que registró ante notario la conversación para acreditar que la información "no llegaba de la Fiscalía, sino de los medios de comunicación" este martes ha dicho que no contempla que "el origen de esa documentación no fueran los medios de comunicación, porque eso sería bastante grave".

En su breve declaración de este martesa, Lobato ha expresado que “vista la reacción” de algunos dirigentes del PSOE “parece como si, de alguna manera, se dudara de la veracidad" de lo que a él le dijeron, en referencia a que la declaración del novio de Ayuso provenía de los medios de comunicación.

“No contemplo que eso fuera falso porque, si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid”, ha recalcado.

“Al final, es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal”, ha añadido Lobato.

El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid ha aprovechado para dirigirse al PP y a Isabel Díaz Ayuso, y ha afirmado que el PSOE “no es una secta”, ni una “agencia de colocación de amigos a los que proteger”, sino que es un partido democrático, "de militantes y de referentes políticos ejemplares y lo va a seguir siendo”, ha concluido.

Lobato ha hecho estas declaraciones a tres días del inicio del Congreso Federal del PSOE, que comienza en Sevilla el viernes, el mismo día en que el dirigente regional ha sido citado por el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado para declarar como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de los datos fiscales de la pareja de Ayuso.

El portavoz de los socialistas madrileños ha realizado esta comparecencia ante los periodistas en solitario, en el edificio de grupos parlamentarios de la Cámara madrileña, donde sí ha estado acompañado por algunos de sus compañeros de partido y miembros de la dirección del grupo como Jesús Celada, Mar Espinar, Diego Cruz, José Luis García o Leticia Lorenzo.