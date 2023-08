Guiño de Sánchez a los nacionalistas: impulsará las lenguas cooficiales

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha hecho este miércoles un guiño a los partidos nacionalistas y ha anunciado que impulsará el uso de las lenguas cooficiales en las instituciones comunitarias durante la Presidencia española de la Unión Europa.



En su intervención en la Cámara Baja donde ha presidido la reunión de diputados y senadores de la XV legislatura y en el marco de las negociaciones para constituir la Mesa del Congreso, Sánchez ha reconocido que estos años se ha impulsado las lenguas cooficiales a través del Instituto Cervantes, "pero debemos hacer más, se puede hacer más y vamos a hacer más", ha subrayado.



Sánchez ha reconocido que las lenguas cooficiales son un "enorme activo" en la sociedad porque se trata de construir convivencia y superar conflictos que "desgarraron a la sociedad".



"España habla en castellano, pero también habla en catalán, en euskera y en gallego y es nuestro deber y responsabilidad garantizar espacios de representación, de uso y de conocimiento de las lenguas", ha incidido.

Por otra parte, ha alertado al PP que "no es momento de presiones al Jefe del Estado" ni tampoco de "cábalas mágicas" para obtener una mayoría de investidura, sino de aceptar que debe gobernar quien obtiene más apoyos en el Congreso.



En su primera intervención ante los diputados y senadores elegidos en las elecciones del pasado 23 de julio, Sánchez ha señalado que el PP ha roto todos los puentes con el resto de fuerzas lo que le impide formar mayorías más allá de Vox.



Por eso, ha anunciado que va a pedir la confianza del Parlamento para conformar un Gobierno progresista.

Mientras, el líder de Vox ha advertido de que "apenas" hay "alternativas factibles" al "Gobierno de destrucción nacional" de Pedro Sánchez, al que tilda de "autócrata" dispuesto a negociar el futuro de España con "un prófugo de la justicia" como Carles Puigdemont, que atentó contra la soberanía y la Constitución.



En declaraciones a los periodistas en el Congreso, donde ha formalizado la entrega de su acta de diputado, Abascal ha destacado que Vox ha brindado su apoyo al PP por si "eso sirve" para evitar ese "Gobierno de destrucción nacional".



Espera además que los gobiernos autonómicos de PP y Vox en Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón puedan ser "dique de contención" ante la "hipótesis" de un Ejecutivo "chantajeado".



"Un autócrata que ha demostrado durante esta legislatura que no tiene ningún límite moral ni político está dispuesto a cualquier cosa incluso a negociar el futuro de España con un prófugo de la justicia", ha alertado el líder de Vox, que cree que se presenta una legislatura "preocupante" para los españoles.



En cualquier caso, ha reconocido que no teme que pueda producirse una repetición electoral.



Preguntado ya sobre las negociaciones con el PP para la elección de los miembros de la Mesa del Congreso, Abascal ha considerado que no sería "razonable" que Vox, siendo la tercera fuerza parlamentaria, se quedara fuera de este importante órgano de la Cámara Baja.



"Eso ocurrió recientemente en Murcia y esperamos que el señor Alberto Núñez Feijóo no se comporte como el señor López Miras", ha denunciado el líder de Vox, que ha dejado claro que su partido no va a aceptar ningún "chantaje" por lo que ha pedido al PP que "reflexione".



Lo que sí ha garantizado Abascal es que Vox no apoyará una hipotética candidatura del PNV para presidir el Congreso en la votación de mañana jueves.



"No, eso no es posible. Nosotros no podemos de ninguna manera votar a un partido nacionalista, va contra nuestros estatutos y va contra nuestros principios y eso no va a ocurrir", ha señalado.

Pepa Millán ejercerá la portavocía de Vox en el Congreso de los Diputados tras la renuncia al acta de Iván Espinosa de los Monteros, como ha anunciado el líder de este partido, Santiago Abascal, tras recoger su credencial como diputado.



Abascal ha anunciado este nombramiento en declaraciones ante los periodistas, ante los que ha defendido que Espinosa de los Monteros se marchó alegando "razones familiares y personales" que no permiten "retener a nadie" pero sin que hubiese ninguna razón "política" ni "programática".



También ha negado las críticas internas en el seno de su partido: "Siento pincharles el globo pero aquí no hay ninguna familia, ninguna facción".



Abascal ha dicho que tiene puestas "muchas expectativas" en Pepa Millán, de la que ha destacado que le cantó "las cuarenta" a Pedro Sánchez en el Senado y que a su juicio demuestra que Vox tiene "cantera, equipo y futuro".



Pepa Millán ha sido en el último año la voz de Vox en el Senado, donde fue designada senadora por el Parlamento de Andalucía en 2022.

Por último, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha mostrado "optimista con el futuro del país" y ha enmarcado las exigencias del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont para ceder los votos de Junts al PSOE en la lógica" de una negociación que, además, está en sus "últimos tiempos".



Díaz ha hecho estas manifestaciones en el Congreso tras recoger su acta de diputada y poco antes de intervenir ante su grupo parlamentario al ser preguntada por el papel que ha jugado Sumar en las negociaciones con Junts y el hecho de que Puigdemont haya reclamado al PSOE "hechos comprobables" antes de decidir su posición.



La líder de Sumar ha asegurado que tanto ella como el exdiputado de los comunes Jaume Asens está negociando "con discreción y al máximo nivel" con JxCat y otras formaciones.



Y para que esas negociaciones "sean fructíferas, tienen que ser discretas y esto es lo que estamos intentando hacer", ha añadido la vicepresidenta segunda en funciones.



Respecto al tuit de Puigdemont, Díaz lo ha encuadrado en "la lógica de las negociaciones" y, más concretamente, "en los últimos tiempos de una negociación". "Soy optimista respecto del futuro de nuestro país", ha zanjado.



También ha valorado la propuesta del PSOE para que la expresidenta balear, Francina Armengol, presida la Cámara Baja, y además de desearle "la mejor de las suertes en una legislatura que será como todas, intensa", ha señalado que la suerte será también para el Congreso porque "va a quedar en muy buenas manos".



Por último, ha insistido en que para Sumar "es clave" la reforma del Reglamento de la Cámara para que los diputados puedan expresarse en las distintas lenguas y para ello está trabajando su partido.

No obstante, y "como siempre, la discreción es la mejor herramienta para que las cosas vayan bien en nuestro país. Y soy optimista porque los españoles y las españolas han votado y nos han dicho que quieren un gobierno en coalición progresista.