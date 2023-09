Feijóo descarta reunirse con JxCat para abordar la amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha descartado reunirse con JxCat para abordar la amnistía que el expresident Carles Puigdemont, prófugo de la Justicia, ha pedido como requisito previo a la investidura de un Gobierno.



En rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con Santiago Abascal, Feijóo ha dicho que prefiere ahorrarse la reunión con JxCat si el planteamiento es la amnistía aunque sigue dispuesto a dialogar "si hay matices al respecto".



Feijóo vincula su cambio de postura respecto a esta reunión con la petición explícita de Puigdemont y ha negado que se deba a la "inquietud" en el seno de su partido, que dice no haber percibido a pesar de que el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, se opuso frontalmente al diálogo con JxCat.



Ante las exigencias "imposibles" de amnistía o referéndum de Puigdemont, Feijóo ha vuelto a plantear un acuerdo de gobernabilidad al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al que le ha avisado de que es "implanteable" que pacte con JxCat.



Según el candidato a la investidura, un vez conocidos los requisitos de Puigdemont, los dos únicos "caminos" son un acuerdo entre los partidos nacionales por la "igualdad, la democracia o la separación de poderes" o un bloqueo y una repetición electoral.



La tercera opción, "un pacto en estas condiciones", sería a su juicio "un disparate histórico, que atenta a los derechos de los españoles y ni Pedro Sánchez debería ser capaz de llevar a cabo".



Feijóo ha destacado que Vox haya dado este martes su visto bueno a un acuerdo entre el PP y el PSOE, al señalar que no será un obstáculo y con este aval ha pedido a Sánchez que "reconsidere" su oferta de un gobierno en solitario del PP para poner en marcha seis pactos de estado en un periodo de dos años.



"Por ahí va el futuro, el pasado es tener un presidente en libertad condicional", ha señalado Feijóo, que cree que "nunca debimos llegar al extremo" en el que las condiciones al Gobierno de España las marque un político que está en "búsqueda y captura" y quiere "fragmentar" el país.



"Ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado Puigdemont para ser presidente del próximo gobierno de España, me gustaría que Sánchez dijera lo mismo si fuera posible hoy", ha subrayado.



Según Feijóo, el PP llegará al Gobierno "antes o después" defendiendo la igualdad entre españoles y no a través de un nuevo procés. Por eso, recibirá con "honor" cada no a su investidura, ya que no está sometido a "subastas" ni "chantajes".



Feijóo ha vuelto a censurar que la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, se reuniese ayer en Bruselas con quien iría a prisión de entrar en España, tras pedir este martes que Sánchez la cese de su Gobierno porque de lo contrario será "cómplice necesario" en su negociación.