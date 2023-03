Ecologistas en Acción dice que EEUU dejó casi 9 kilos plutonio en Palomares

El abogado de Ecologistas en Acción (EA) José Ignacio Domínguez ha explicado a EFE que en 1966, tras el accidente de los dos aviones estadounidenses que transportaban armas nucleares y cayeron cerca de Palomares (Almería), Estados Unidos se llevó "sólo 270 gramos de los 9 kilos de plutonio que contenía el armamento", el resto "está esparcido y enterrado en dos grandes fosas".

El resto del plutonio contaminante permanece enterrado en dos fosas que se abrieron, una de 1000 metros y otra de 3.000 metros, según Domínguez.

En opinión del abogado de EA, las administraciones "no han hecho nada" para luchar contra la contaminación que provocó la caída de las dos bombas de dos aviones estadounidenses, y "únicamente se dedicaron, entre 2007-2011, a vallar la zona".

El anuncio sobre una nueva negociación para el traslado de la contaminación, es una "maniobra dilatoria, forma parte de la campaña electoral, es ya un clásico", según Domínguez, ya que "así lo hicieron en 2015 con la firma de una declaración de intenciones entre el entonces ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry".

"Hay muchas pruebas de que no quieren limpiar", según el abogado de EA, quien ha agregado que "no hace falta que el plutonio se lo lleven los estadounidenses, esa es la escusa que utilizan para no limpiar".

Lo que deben hacer es "meter todo el producto radiactivo en bidones y almacenarlo en un almacén temporal individualizado (ATI), como hacen todas la centrales nucleares, y luego negociar dónde lo llevan".

Hay más pruebas de que "no hay voluntad política para actuar", ha subrayado, porque "hemos presentado una queja ante la Comisión Europea y el abogado del Estado se ha opuesto a sumarse a la misma".

España ha reclamado a EEUU que se lleve las tierras contaminadas con plutonio por el accidente nuclear de acuerdo al compromiso que Madrid y Washington suscribieron en 2015 para su traslado al desierto de Nevada.

El Gobierno español ha reactivado el expediente de la limpieza del municipio almeriense afectado por el siniestro nuclear hace 57 años, según publica este lunes el diario El País, que cita a fuentes diplomáticas.

Según el abogado de EA, el valor de la limpieza y transporte hasta EEUU "está tasado en 30 millones de euros según valores del 2010. Así lo aprobó la Comisión Europea, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat)", ha dicho, "pero ahora arguyen que son 640 millones de euros".

"Quieren hacer una carretera más para incrementar el coste (dentro de la operación de transporte del terreno) y decir que no se limpia", ha incidido.

La queja presentada ante la Comisión Europea recoge que "existen cinco puntos fuera de la zona vallada que tienen tanta radiactividad como la zona que está dentro, incluso hay una acera de la calle Diseminado de la Punta que está sin asfaltar que tiene 400 Bq/m2, cuando lo máximo es uno".

El CSN y el Ciemat hacen "la vista gorda", mientras se "están expropiando terrenos fuera del vallado también". "Ellos sabían que existe contaminación porque la contaminación no permanece fija, el plutonio se mueve con la fauna silvestre, los conejos se lo llevan adherido a la piel, el viento lo mueve, el vallado no impide que no se mueva, y no hay vigilancia".

"Se dice que la mayor parte de la contaminación se la ha llevado EEUU. Una de las falacias que han lanzado", ha asegurado, porque "sólo se llevaron 1.000 metros cúbicos" y "ahora tienen que limpiar 50.000 m3", ha lamentado.

Por su parte, la portavoz de Greenpeace Meritxell Bennasar ha señalado que la construcción de viviendas está cada vez más cerca de las zonas contaminadas y ha recordado que tanto su organización como EA han denunciado la contaminación arrastrada por los movimientos de tierra, que hacen que las micropartículas salgan a la superficie y se las lleve el viento