El pacto local PSOE-BNG se mantiene a la espera de una estrategia general

Tras la resaca del lunes, aquellos candidatos que se encuentran en minoría deben buscar aliados. Es el caso de A Coruña, donde el PSdeG ha obtenido once concejales, más de los nueve anteriores pero aún lejos de los 14 que suponen al mayoría absoluta. La alcaldesa en funciones, Inés Rey debe conseguir el apoyo del BNG (que ha pasado de dos a cuatro) si quiere revalidar el cargo. Pero, de momento, ninguna de las dos partes aparenta tener prisa. Esta semana se van a celebrar reuniones con los órganos de decisión de sus respectivos partidos para valorar los resultados del 28-M y, sobre todo, trazar las estrategias que les permitan alcanzar las alianzas necesarias para formar Gobierno.



Rey lo confirmó ayer, durante su primera aparición pública tras elecciones, en los actos del Día de la Policía Local. “Estamos dispostos a falar pero os partidos teñen os seus tempos”, declaró. La alcaldesa en funciones aseguró que reunirá a la dirección local esta semana, pero también está previsto otra reunión de la Ejecutiva Nacional (a nivel autonómico). Por su parte, el BNG, ha anunciado que su Consello Nacional se celebrará el sábado. A partir de ahí, convocarán la Asamblea Local para valorar resultados y estudiar los pasos a dar.

Mayoría clara de izquierdas

El 17 se formará gobierno, así que aún quedan por delante varios días y, como recordó Rey, “só pasaron 48 horas. Os partidos teñen os seus tempos, que eu respeto e falaremos, falaremos”. No tiene dudas, eso sí, de que podrá revalidar el cargo. “Creo que os cidadáns falaron o domingo, cunha maiorái clara de esquerdas nesa cidade”. Pero sobre la posibilidad de un bipartito, todavía no ha querido pronunciarse. “Xa se verá. Neste momento, temos os resultados do domingo e xa se verán as fórmulas”.



Parece evidente que el PSOE tratará de gobernar en solitario, y confiar en el apoyo del BNG para asuntos puntuales, como sacar adelante los presupuestos. No hay que olvidar que la única otra opción es que gobierne la lista más votada. Es decir, el PP de Miguel Lorenzo, que consiguió doce concejales y pocos consideran que Jorquera esté dispuesto a aceptar esa alternativa.



Durante el pasado mandato, el Gobierno de Inés Rey ha llevado varios asuntos importantes a pleno, sin pactar con la oposición, en la confianza de que contaría con los votos del PP (en el caso de la ampliación del Chuac) o de todos los partidos (en el caso del modificado de crédito sobre los presupuestos prorrogados de este año) en la confianza de que no le quedarían más opción que darles su apoyo o quedar en mal lugar, y no se han equivocado.



En cuanto a Francisco Jorquera, interrogado sobre el particular señaló que no será el BNG el que plantee la cuestión. No, por lo menos, de inmediato. Más importante le parece un acuerdo programático. Pero el BNG tiene la experiencia del acuerdo de investidura que firmó con el PSdeG en 2019, y que han denunciado repetidas veces que se ha ignorado. El PSdeG también había firmado otro pacto semejante con la Marea Atlántica, cuyos seis concejales le convertían en el único partido necesario para sacar adelante los asuntos con mayoría absoluta. Sin embargo, la Marea también se quejó en numerosas ocasiones de los incumplimientos de los socialistas. Por eso Jorquera exigirá “un mecanismo” que garantice que en este mandato no ocurrirá lo mismo. “O primeiro é negociar, abrir un proceso de diálogo e explorar se hai acordo sobre cales deben ser as prioridades nos vindeiros catro anos”.

Otros municipios

Pero no es un asunto que se vaya a decidir solo a nivel local. Hay otras alcaldías en juego, como Ferrol o Santiago, e incluso de municipios más cercanos, como Culleredo, donde Tono Chouciño, del BNG, y José Manuel Rioboo del PSOE no se hallan en sintonía, y otro tanto ocurre en Betanzos, donde el PP consiguió un ‘sorpasso’ con ocho concejales y obliga al PSOE (que perdió cuatro y quedó reducido a seis) a pactar con el Bloque que tiene tres.



Alcanzar un acuerdo general de alianzas donde enmarcar los acuerdos a nivel local facilitaría mucho las cosas para poder conseguir apoyos. Pero no es fácil. El BNG quiere ser algo más que una simple muleta del PSOE, y participar en la toma de decisiones y el poder, y el sorpresivo anunció de elecciones generales ha alterado aún más el calendario político.

El bipartito de 2007

Por otro lado, A Coruña tiene ya experiencia con el bipartito PSOE y BNG, pero muchos guardan un mal recuerdo del Gobierno de Javier Losada, que pactó con Henrique Tello la entrada de los nacionalistas en el Consistorio. Los socialistas habían dejado de tener mayoría absoluta, pasando de 14 a 11 y poniendo de relieve que muchos coruñeses votaban a Francisco Vázquez y no al PSOE, y Losada se vio obligado a cerrar un acuerdo con Tello, del BNG, que tenía seis.



El PSOE tuvo que ceder a Tello, la Concejalía de Empleo; Mario López Rico, Rehabilitación y Vivienda; Ermitas Valencia, Juventud y Normalización Lingüística; Margarida Vázquez, Igualdad y Participación; María Xosé Bravo, la de Cultura, y Xan Martínez Cajigal, Deportes. En este caso, solo serían cuatro concejalías, pero es mucho para un PSOE que se ha acostumbrado a concentrar cada vez más el poder.