Endesa mantiene su apuesta por la descarbonización y cerrará sus centrales de carbón tres años antes, en 2027

Endesa tiene previsto el cierre de todas las plantas de carbón tres años antes de lo esperado, en 2027, en su apuesta por la descarbonización total en el año 2040, según ha informado en un comunicado.





Actualmente, las centrales de Andorra (Teruel), Compostilla (León), y Carboneras (Almería) están en proceso de desmantelamiento, mientras que la compañía también ha solicitado el cierre de la central de As Pontes (A Coruña), cuya resolución se espera obtener este año, y está tramitando el cierre de la central de Es Murterar (Alcudia) en Baleares.





Todas estas infraestructuras cuentan con planes Futur-e adaptados en función de las características de cada entorno.





Los Planes Futur-e diseñados por Endesa para sus instalaciones térmicas en proceso de cierre son proyectos que tienen como finalidad contribuir a mitigar el impacto que el cierre de centrales pueda tener sobre la población local a través de cuatro ejes.





Estos ejes son la búsqueda proactiva de empleo para el personal directamente afectado, el fomento de la actividad económica en la zona, la formación y capacitación de la población local para lograr el reciclaje profesional de las personas directamente involucradas en estos procesos e iniciativas de sostenibilidad para mitigar el impacto fiscal que los cierres generan en los municipios.





PROCESO DE DESMANTELAMIENTO

El desmantelamiento de la central de Andorra (Teruel), así como las del resto de Endesa, es una operación de "gran complejidad técnica" que movilizará alrededor de 200 personas de mano de obra directa en cada planta, que se ocuparán de los trabajos durante 48 meses.





A día de hoy, la central de Andorra se encuentra en proceso de desmantelamiento, con centenares de personas trabajando directamente en estos trabajos para los que se necesita mano de obra especializada.





Por otro lado, la central de Carnoneras (Almería) se encuentra en desmantelamiento, de la mano de una empresa especializada local, un proceso que sigue los principios de economía circular por lo que se están llevando a cabo donaciones a entidades de la zona para su utilización, como a colegios donando material de laboratorio de las antiguas centrales.





Mientras, la mesa de evaluación del concurso internacional sigue trabajando y ha pasado a la siguiente fase, 6 de los proyectos iniciales, valorando los que se basan en economía azul, biocombustibles y logística.





AS PONTES, LA ÚLTIMA

Sobre la central de As Pontes, el 27 de diciembre de 2019, Endesa solicitó de forma oficial ante el Ministerio de Transición Ecológica el cierre de la central, tramitación que todavía no ha culminado, por lo que la instalación se encuentra disponible y a requerimiento del gestor del sistema.





No obstante, ya ha iniciado el proceso de transición, respetando el puesto de trabajo a los 174 empleados de As Pontes, que están siendo recolocados, según Endesa.