Galaxia publica “Historia do fútbol feminino en Galicia. De Irene González a Vero Boquete”, del coruñés Héctor Pena

La editorial Galaxia acaba de publicar “Historia do fútbol feminino en Galicia. De Irene González a Vero Boquete”, un libro escrito por el periodista e historiador coruñés Héctor Pena en el que estudia la relación de la mujer con el deporte rey.



En la obra se recuerda que la participación de las mujeres en el fútbol comienza milenios antes de su estandarización por parte de los ingleses en 1863, resistiendo heroicamente desde entonces a todos los intentos de alejarlas de su práctica.



Por ello, en “Historia do fútbol feminino en Galicia” se repasa todo ese trayecto de “resiliencia” y “sororidad” con especial énfasis en su historia en esa Comunidad autónoma, desde los tiempos de Irene González hasta el nacimiento de la “generación de oro” con jugadoras como Vero Boquete o Mari Paz Vilas.

Historia do futbol feminino en Galicia



Héctor Pena ganó en 2023 el Premio Johán Carballeira de Periodismo por su “Historia inacabada del deporte gallego" publicada en Nós Diario, donde ejerce como responsable de la sección de deportes.



También escribió los libros "Historia del Trofeo Teresa Herrera”; “Os nosos: futbolistas e adestradores que defenderon as cores do Celta e do Deportivo”, y “A pioneira".