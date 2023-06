'Las Estrellas del Camino' de Estrella Galicia amplían este año su recorrido dando el salto a Reino Unido

'Las Estrellas del Camino', la ya reconocida exposición de arte urbano al aire libre, comisariada por Estrella Galicia, inaugura este año su edición más internacional. A los ya conocidos Camino Francés y Camino Portugués de ediciones anteriores, se incorporan este año nuevos kilómetros expositivos que dan el salto, en esta ocasión, hacia el Reino Unido, el origen del Camino Inglés.

La muestra urbana de este año cuenta con cinco nuevos murales repartidos a lo largo de 126 kilómetros distribuidos en varias etapas, que sigue los senderos de peregrinación que se utilizaban en la época medieval, y que empieza en la localidad de Reading (Reino Unido).

Esta ciudad ha sido seleccionada para acoger la primera obra del itinerario de este año ya que, en la Edad Media, ya era reconocida como centro de peregrinación, concretamente, la Abadía de Reading, que poseía más de 230 reliquias, incluida la Mano de Santiago. Esto la convirtió en el centro del culto de Santiago en la Inglaterra medieval.

Uno de los principales objetivos con los que nace este proyecto es retratar a aquellas personas “anónimas” que representan a todo un pueblo. Miradas de resistencia que conservan su esencia en localidades que están a pie del Camino de Santiago. Gracias a esas personas, el Camino de Santiago, con más de 1.200 años de historia, sigue hoy más vivo que nunca siendo un destino referenciado en todo el planeta, explican desde la compañía.

Para extraer esa esencia y reflejar esas miradas, Las Estrellas del Camino ha contado este año, para el Camino Inglés, con la colaboración de uno de los artistas británicos más icónicos del momento: David Speed: “La mayoría de mis obras son retratos, además lo que más me gusta es pintar personas, especialmente caras. Me encanta pintar caras interesantes. A medida que avanzas en el proceso de pintar a una persona, llegas a conocerla.”

Conocido por su serie de pinturas de neón, el artista ha creado su estilo característico único basado en el uso de colores fluorescentes con un carácter casi dramático que cautiva a los espectadores.

El Camino Inglés está compuesto por cinco nuevos murales, con cinco historias representadas por personas reales que, de alguna manera, han puesto su granito de arena en la conservación y promoción del Camino.

El primero de los murales que inaugura el Camino Inglés, creado por Speed, está ubicado muy cerca del barrio de Abbey. Este primer mural en territorio inglés representa la imagen de la cantante británica Heather Small, conocida vocalista de la banda de música dance de los 90, M People. Heather ya recorrió en su momento el Camino de Santiago para la serie de la BBC, Pilgrimage: The Road to Santiago, en 2018, y desde entonces se ha convertido en toda una embajadora del Camino. ”Me encantó hacer el camino. Me fascinó la idea de unir naturaleza, religión y espiritualidad, de estar en comunidad con otras personas. Sin duda, te devuelve la fe en la humanidad”.

Mural de Reading

Ya en Galicia, encontramos los siguientes cuatro murales que componen el Camino Inglés ubicados en Ferrol, Neda, Miño y Ordes.

Ferrol - Teté Mareque, tejedora: Ferrolana de nacimiento, hace casi tres años se empezó a interesar por la artesanía con lana de oveja. Teté acudió a un curso de mujeres en el ayuntamiento vecino de Cabanas y allí se enamoró, tanto de la artesanía como de las ovejas. ​A día de hoy, y después de tres años, ya ha hecho una gran exposición y subido sus diseños a la prestigiosa pasarela de la Mostra do Encaixe de Camariñas. ​

Mural de Ferrol

Neda - Carlos Pita, creador e impulsor del Camino Inglés: “De Neda de toda la vida”, trabajador de Astano que a finales de los 70 preocupado por la realidad social de su pueblo decide presentarse a alcalde, siendo el primero en democracia a través de una organización vecinal. Colocando unos archivos del antiguo registro del ayuntamiento descubre unos escritos que hablan del Camino Inglés y su paso por Neda. ​En menos de tres años, junto con otros colaboradores, fue capaz de recuperar buena parte del Camino, crear el consorcio de amigos do Camiño Inglés y ocuparse de su conservación. ​Además es el impulsor de la construcción del albergue y del grupo de voluntarios que lo regenta aún a día de hoy.​

Mural de Neda

Miño - Rocío Díaz, restauradora y hotelera del Camino: Rocío es un ejemplo de esa buena gente que te puedes encontrar en el camino. Dueña de una fábrica de muebles al borde del Camino, en la parroquia de Bañobre en Miño, empezó a preocuparse por el paso de los peregrinos. Decidió en un primer momento habilitar un pequeño espacio en la fábrica para su descanso y poder recuperar fuerzas con una fuente de agua gratuita. Este lugar de encuentro y avituallamiento fue ganando fama en los foros especializados de peregrinos al mismo tiempo que iba creciendo y ofreciendo incluso algún bocadillo...​ Con la pandemia, Rocío decidió darle un giro a su vida y en el mismo lugar donde improvisó ese pequeño espacio, abrió la tetería peregrina, un lugar de encuentro con los mejores desayunos del mundo.

Mural de Miño

Ordes - Manuel Viqueira, gaitero: Manuel es la segunda generación de uno de los grupos más icónicos del panorama tradicional de Galicia. Su padre Manuel Viqueira también "O Gaiteiro de Vilaverde” era una de esos músicos gallegos que se ganaba la vida tocando la gaita, por pueblos y aldeas, en misas, alboradas, procesiones, romerías... Creó un grupo con sus 3 hijos " Os Viqueira", y este grupo ha llegado a hoy gracias a Manuel que, con sus casi 70 años, aún sigue en activo y conservando el legado de su padre y de la cultura tradicional gallega.​

“Estamos orgullosos de seguir sumando kilómetros al proyecto Las Estrellas del Camino. Son ya más de 500 kilómetros de recorrido expositivo los que hemos alcanzado gracias a la incorporación este año del Camino Inglés. Esta iniciativa, no sería posible si no fuera por las personas que cuidan y protegen un recorrido tan especial como es el Camino de Santiago y a las que seguimos homenajeando por tercer año consecutivo”, declara Goretti Castro, Gerente de Cultura y Proximidad en Hijos de Rivera.

Con la inauguración de este nuevo recorrido, Las Estrellas de Camino se convierte así en una las muestras expositivas de arte urbano más importantes. En su conjunto, el Camino Portugués, Francés y ahora el Inglés dan forma a las tres galerías, con más de 500km de recorrido a pie (o en bici) lo que, sin lugar a dudas, muestra la dimensión de esta iniciativa social y cultural.