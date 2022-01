Finanzas 2022: ¿qué se debe tener en cuenta antes de invertir en Forex?

Las novedades de los mercados muestran un fuerte interés por parte de los inversores de todo el mundo para iniciar a invertir dentro del sector Forex. Las operaciones diarias suman más 6 billones de dólares, convirtiendo así al comercio de divisas internacionales en uno de los grandes boom del momento. Es por ello que a continuación nos centraremos en conocer de antemano las desventajas de comenzar a operar en Forex.





Como seguro habrá podido ver en muchos portales financieros, comenzar a invertir en línea es más que tentador. Sobre todo si hablamos del mercado Forex que es una de las opciones más elegidas por los más jóvenes y los inversores novatos. Es por ello que, como suele suceder en cualquier tipo de mercado, conviene conocer bien sus particularidades para saber si se adaptan a nuestras necesidades y expectativas.





Después de todo, no debemos olvidarnos que las finanzas en línea han crecido de gran manera en estos años, sobre todo debido al temor causado por la pandemia de Covid-19 y sus rebrotes que siguen acechando a todos los continentes. Así, invertir desde casa puede no solo sonar tentador, sino necesario.

Es por este motivo que en el siguiente artículo repasaremos juntos cuáles son las ventajas de este mercado y cómo puede ayudarte a obtener rendimientos en relación a otros mercados que también se encuentran en alza como las criptomonedas, la compra y venta de acciones o las operaciones binarias.





Aspectos positivos del mercado Forex





1 – Un apalancamiento mayor





¿De qué hablamos cuando hablamos de apalancamiento? Al interior del sector financiero, se hace referencia al endeudamiento o margen de pasivos que se puede poseer a la hora de comenzar a operar. En el mercado Forex, la proporción de deuda en relación al valor a depositar puede tener proporciones de 100:1, más aún si se trata de operadores habituales y con cierto renombre.





Ahora bien, este beneficio también puede ser un riesgo si no se le presta atención. El apalancamiento es uno de los recursos que utilizan los inversores profesionales para desarrollar arriesgados movimientos, los cuales no siempre están al alcance de alguien que está dando sus primeros pasos.





2 – Una liquidez sorprendente





Como no podía ser de otra manera, un mercado que trabaja con divisas no podía no poseer una gran liquidez. Esto es aún más notorio cuando se habla de las 10 monedas más comercializadas, entre las que podemos encontrar al euro, dólar estadounidense, la libra esterlina o el yen japonés.





Llegado a este punto, resulta necesario recordar que la liquidez hace referencia a la facilidad de compra y venta de activos dentro del mercado. Ahora bien, se debe tener en claro que la liquidez en Forex se reduce cuando se negocia con monedas menos populares, por lo que debes saber con qué pares te interesa moverte y qué liquidez es la que proyectas.





3 – Más trasparencia





Por último, esta es una de las grandes diferencias que posee Forex con otros mercados, como bien pueden ser las acciones de la Bolsa o los bonos, en donde los precios pueden verse de cierta manera influenciada por agentes que accedan a información privilegiada de antemano. Ese tipo de sucesos, se sabe, le quita transparencia a un mercado, cambiando las reglas del juego.





En cambio, dentro del mercado Forex encontramos que es mucho más transparente en relación a este fenómenos, ya que los valores de las divisas vienen directamente de las medidas gubernamentales, por lo que el acceso a la información se da de manera igual para todos los participantes. Por ende, solo es necesario estar bien informado de forma constante.