La Festa da Empanada de Carral confía en superar esta edición las 12.000 raciones vendidas en 2022

Con un olor y un sabor inconfundibles, idéntico entusiasmo y la misma calidad, la Festa da Empanada de Carral vuelve para O Socorro 2023. La idea para esta cuadragésimo octava edición es alcanzar, e incluso superar, los números de 2022, cuando se elaboraron 2.000 empanadas para vender 12.000 raciones, como indicaron tanto el alcalde del municipio, Javier Gestal, como los representantes de los cuatro obradores que se su unen este año a una de las citas “más especiales” para los carraleses: Mercedes, Pedro Fernández, Cañás y Da Cunha.



El evento, el jueves 7 de septiembre a partir de las 18.30 en el Campo da Feira de Carral, coincidirá con el segundo día de las Festas do Socorro y con las actuaciones de las orquestas París de Noia y Los Satélites.



La empanada es una de las enseñas del municipio y, conocedores de su éxito, el Ayuntamiento de Carral encara la cita con la intención de superar las ventas de la anterior edición, cuando, tras dos años se suspensión a causa de la crisis sanitaria, se consiguió despachar unas 12.000 raciones que, esta vez, equivaldrán a un cuarto de una empanada de un kilo, de manera que será más sencillo el reparto, al dividir cada una en cuatro partes exactamente iguales, como indicaron los portavoces durante el acto de presentación, que se realizó en el mismo espacio donde estarán los mostradores, en proceso de montaje para estar operativos este miércoles, coincidiendo con la apertura de las Festas do Socorro 2023.

Esfuerzo

El evento, uno de los más antiguos del área metropolitana entre los de sus características, incluirá venta y degustación de empanada, actuaciones musicales y un sorteo de regalos entre los asistentes, como recordó Javier Gestal antes de señalar que la celebración “ten un gran arraigo, e non só no municipio, senón que tamén se presenta como un evento gastronómico de referencia na comarca” de A Coruña.



En este sentido, el alcalde destacó que, a pesar de su notoriedad y arraigo, la celebración no podría llevarse a cabo “sen o enorme esforzo que realizan as panadarías, que teñen que dobrar o traballo para chegar ás cifras de venda” da Festa da Empanada de Carral.



En esta edición, la ración costará 5 euros, a excepción de las variedades de pulpo y de zamburiñas, cuyo precio será de 7.



En todos los casos incluirá un vino por cortesía de los obradores que se unieron a la convocatoria, que también tendrán a la venta elaboraciones dulces para completar el sabor de la auténtica ‘Empanada de Carral’.



Además, están previstas varias actuaciones a cargo de O Rueiro de Tabeaio, Faiscas da Pontraga y Música Tradicional Arnela.



La verbena de mañana contará con Los Satélites y París de Noia. Esta noche, la de apertura de las celebraciones, actuarán Los Coleguitas y América de Vigo.



Las Festas do Socorro se alargarán hasta el domingo 10, en que se clausurará con Nueva Fuerza y la Queima do Panteón. El viernes estarán New York y Furia Joven y el sábado Cinema y la agrupación musical La Banda de Ayer.