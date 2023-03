Los vecinos de Cambre se quejan de los desperfectos en las instalaciones deportivas de A Barcala

Vecinos de Cambre se quejan del mal estado en que se encuentran las instalaciones deportivas de A Barcala, en las que se pueden encontrar desperfectos como que el techo de la piscina esté tan deteriorado que falta parte de su recubrimiento o la presencia de óxido en las máquinas del gimnasio, que además ya están obsoletas, denuncian desde Alternativa dos Veciños.

El portavoz de la formación en el municipio, Raúl Varela, volvió a solicitar que se arreglen los daños detectados en las instalaciones. "Agora inícianse as obras para a ampliación do recinto, con máis dun ano de retraso e coincidindo coa campaña electoral, pero o abandono do ximnasio da Barcala lévase reclamando dende alternativa insistentemente, xa que a veciñanza paga unha cota, que non difire ás que se pagan noutras instalacións con moitos máis servicios e dotadas de maquinaria segura e actualizada para facer deporte", señalan.