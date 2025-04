La oposición cambresa hizo valer este miércoles su mayoría para tumbar el presupuesto de UxC.

PP, PSOE y BNG hicieron valer su mayoría para tumbar el presupuesto de casi 21 millones que elevó a pleno el Gobierno local de UxC.

La aprobación o no de la RPT -que llevó este mismo miércoles a manifestarse a empleados municipales- no se debatió porque no salió adelante la urgencia de la presentación de la moción.