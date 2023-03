Dani Mallo, el concejal más polifacético del área coruñesa

Su faceta como portero de fútbol profesional era, hasta hace poco, la más reconocida de Dani Mallo, pero tras entrar en la política hace años de la mano de Unión por Cambre, el exdeportivista se ha convertido en el concejal más carismático del área metropolitana. ¿La última? Meterse a ‘cocinillas’ en la segunda temporada del programa ‘Tupper club’, que se emite en la TVG los miércoles.



En este formato, el chef y presentador Álex Iglesias invita a tres famosos para competir entre ellos cocinando en sus casas, sin que ellos sepan hasta el final a quién se están enfrentando y con una cata a ciegas para decidir el ganador. Además de Mallo, en esta edición de ‘Tupper club’ también están el actor Javier Veiga, la cantante de Tanxugueiras Aida Tarrío, el músico Roi Méndez, representantes de las orquestas Panorama y El Combo Dominicano, el ganador de un Goya Chechu Salgado o las jugadoras del Burela Pescados Rubén de fútbol sala.



Sin miedo a los retos

“A xente non para de preguntarme cando sae o meu episodio”, dice Mallo, que reconoce sus pocas mañas en los fogones pero afirma “non ter medo aos retos”. Su capítulo todavía no se ha emitido pero la cadena gallega lanzó hace semanas una promo con los invitados y la noticia corrió como la pólvora en su entorno. Y es que el edil se apunta a un bombardeo.



“A gravación foi graciosa, eu non estou afeito a este tipo de programas pero o equipo portouse súper ben, viñeron a casa e fíxose todo moi cómodo. Eu o único que puxen foi bo humor porque a cociña non é o meu, ademais arrisquei cun prato de arroz da vila da miña muller, Segorbe, en Castellón”, indica.



Apunta que en el programa podrá verse a un Dani Mallo “menos serio que o que se ve día a día no Concello ou nas retransmisións do ‘En xogo’, un Dani que moitos veciños xa coñecen”.



El cambrés, concejal de Deportes y Juventud y quinto teniente de alcalde, continuará en el equipo de Óscar García Patiño para los comicios de mayo y sigue asumiendo retos: “Continúo formándome como voluntario de Cruz Vermella e Protección Civil. Ademais, quero sacar un título de FP que teño pendente, sen deixar de lado as miñas facetas de concelleiro, comentarista e preparador de porteiros, que son a miña principal responsabilidade. Pero non digo que non a nada, sobre todo se é para axudar á xente ou sacar unha sonrisa”. Un concejal que sirve para un roto y un descosido.