Cambre ya tiene fecha para la segunda visita nocturna a la iglesia de Santa María: 13 de diciembre

Cambre celebró este miércoles su primera visita guiada nocturna a la iglesia de Santa María de Cambre, pero no la última. Ante el éxito de asistencia, el Concello organizará una nueva sesión idéntica el próximo 13 de diciembre, también a las 20.30 horas.

El concejal de Turismo e Patrimonio, Ramón Boga, agradece “o enorme interese que as persoas participantes amosaron ao longo de toda a actividade”, y confía en que la siguiente experiencia “acade tamén un bo número de inscritos”.

En la propuesta de ayer tomaron parte cerca de un centenar de vecinos. A lo largo de esta, el grupo conoció tanto la parte exterior como la interior de la iglesia. Valiéndose de una linterna, el concejal fue guiando las miradas del público hacia cada elemento de esta construcción, brindándole, además, una breve explicación de cada uno.

Con el fin de que estas visitas sigan siendo “instrutivas e de caldiade”, habrá un cupo máximo de 60 personas. Las personas interesadas tendrán que inscribirse llamando al teléfono del museo (981 65 62 17) o enviando un correo a museo@cambre.org.

La propuesta está enmarcada dentro del programa As Noites do Museo y, con ella, se busca “desvelar os segredos dun dos maiores tesouros do noso municipio”, apunta Boga.