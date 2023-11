Cambre organizará más visitas nocturnas a la iglesia de Santa María ante la gran demanda

Cambre recibió en pocos días más de un centenar de solicitudes para participar en la visita nocturna a la iglesia de Santa María del próximo miércoles, 22 de noviembre. La actividad contará con 90 participantes y hay otras 50 personas en lista de espera. Ante este enorme interés, el edil de Turismo y Patrimonio, Ramón Boga, anunció que se llevarán a cabo más sesiones: “Queremos que estas actividades sexan instrutivas e de calidade, algo que non podemos facer cunha gran multitude. Por iso, decidimos facer un listado de agarda e organizar máis sesións para que todas as persoas que o desexen poidan coñecer a igrexa cunha mirada distinta”.

La propuesta está enmarcada dentro del programa As Noites do Museo y, con ella, se busca “desvelar os segredos dun dos maiores tesouros do noso municipio”, apunta Boga. Una de las mayores particularidades de la visita será, precisamente que se llevará a cabo de noche para que las personas que asistan puedan centrar su mirada en detalles de la iglesia que pueden pasar desapercibidos en el día a día.

El edil incide en que se está trabajando ya para fijar las próximas sesiones, en las que se seguirá la misma dinámica: para que los asistentes puedan guiar la mirada en cada elemento de esta construcción, se utilizará un foco de luz. Con la iluminación, el concejal ayudará a los visitantes a dirigir la vista la cada elemento arquitectónico.